Kastritis: “Ora potremo lavorare al completo. Ho fiducia per quello che possono dare i ragazzi”

KASTRITIS 1 – «Penso che sia stata un’amichevole molto importante per noi, per quanto riguarda ciò che abbiamo visto e l’impressione che abbiamo lasciato sulla nostra squadra. Non è stato affatto facile perché in tutto questo periodo di preparazione non abbiamo mai avuto la squadra al completo e il fatto di non aver mai lavorato tutti insieme è una cosa importante. Però non cerchiamo scuse, non ci interessano».

KASTRITIS 2 – «Siamo qui per essere pronti a competere in qualsiasi circostanza. Oggi è stata un’altra partita che abbiamo dovuto giocare senza Allerik e Nate e non credo che il primo tempo sia stato così negativo come dimostrava il punteggio. Reggio ha segnato anche tiri difficili e ci ha davvero messo in difficoltà con i rimbalzi offensivi. Però il nostro secondo tempo è esattamente quello che vogliamo vedere: una Varese con spirito combattivo. Abbiamo forzato Reggio a perdere molti palloni, 14 nel secondo tempo e 21 in totale, e ne abbiamo recuperati 10: numeri molto buoni».

KASTRITIS 3 – «Ora il tempo di preparazione è terminato: quel che è successo è successo. Abbiamo un’idea molto chiara da parte della nostra squadra fin dall’inizio: ci fidiamo e contiamo assolutamente sui nostri giocatori. Domani ci riposeremo e da martedì torneremo al lavoro per prepararci al campionato».

KASTRITIS 4 – «La differenza a rimbalzo? Credo che dipenda tutto dall’approccio. Lo spirito e la voglia di competere devono essere gli elementi principali della nostra squadra. Non abbiamo potuto allenarci come avremmo voluto a causa dei vari problemi ma da ora in poi lo faremo. E se lavoreremo sodo ogni giorno io sono fiducioso rispetto a quello che possono dare i ragazzi: saranno pronti a lottare, a sacrificarsi l’uno per l’altro e le cose andranno meglio. Non saranno ancora perfette perché siamo all’inizio della stagione e stiamo cercando la nostra alchimia ma grazie al nostro sforzo possiamo avvicinarci a vincere le partite».

KASTRITIS 5 – «Qual è stato il problema principale mercoledì scorso? Beh, abbiamo appena terminato un’altra partita dopo quella con Tortona e penso che abbiamo già mostrato cose nuove. Non è così importante ripensare a quello che è accaduto mercoledì e non voglio trovare scuse per quello. Adesso ciò che vogliamo è allenarci al 100% ogni giorno. Continuiamo a costruire dal secondo tempo di oggi e avremo la stagione che ci meriteremo anche in un campionato di livello molto alto. Dobbiamo avere costanza, altrimenti non avremo un grande futuro. Al contrario, se la troveremo, non abbiamo nulla da temere».