La Luna rossa

Le foto dei lettori che mostrano le fasi dell'eclissi

La luna rossa - foto dei lettori

La Luna rossa ha dato spettacolo nella serata di domenica 7 settembre.

Molte le foto arrivate in redazione che raccontano il fenomeno

Pubblicato il 08 Settembre 2025
