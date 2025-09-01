Luino, giovedì 4 settembre stop alla corrente all’Ospedale: servizi ridotti e prelievi sospesi
L’intervento interesserà tutte le strutture del presidio, comprese quelle psichiatriche: attivati supporti tecnici e organizzativi per garantire la sicurezza e i servizi essenziali
Giovedì 4 settembre 2025 l’Ospedale di Luino resterà senza energia elettrica per alcune ore a causa di un intervento programmato sulla cabina elettrica interna. L’interruzione è prevista dalle 7:00 alle 11:00 circa e coinvolgerà tutte le strutture del presidio, comprese le unità psichiatriche (CRM, CPM, CD e CPS).
Prelievi sospesi, CUP a orario ridotto
Durante la fascia oraria interessata, il Punto Prelievi resterà chiuso per tutta la giornata. L’ASST dei Sette Laghi consiglia ai cittadini che necessitano del servizio di rivolgersi al Punto Prelievi di Cittiglio o a strutture alternative come quelle di Cunardo e Cuveglio.
Il CUP (Centro Unico Prenotazioni) sarà operativo solo nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00.
Pronto Soccorso attivo ma con limitazioni
Il Pronto Soccorso di Luino resterà attivo, ma opererà a funzionalità ridotta. L’utenza è invitata a rivolgersi, se possibile, ad altri presidi del territorio, in particolare quello di Cittiglio, il più vicino.
Attività ambulatoriali riprogrammate
Le visite e gli esami ambulatoriali previsti durante l’interruzione sono stati riprogrammati, e gli utenti coinvolti sono contattati direttamente.
L’intervento è stato pianificato nei minimi dettagli per garantire continuità delle attività essenziali, grazie a misure straordinarie predisposte dall’ASST: supporti UPS per le aree critiche, dispositivi di emergenza, personale tecnico dedicato e mezzi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare eventuali necessità.
«L’intervento si rende necessario per attività manutentive straordinarie – spiega l’ASST dei Sette Laghi – e sarà gestito con il massimo impegno per minimizzare i disagi».
