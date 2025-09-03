Varese News

Sport

Openjobmetis – Bergamo in aggiornamento: 80-59 al 30′

Squadre in campo dalle 19 alla Itelyum Arena. Aggiornamenti al termine di ogni periodo di gioco

basket

Buonasera da Masnago dove la Openjobmetis disputa la seconda amichevole pre-campionato. Ospite della squadra di Kastritis è la Gruppo Mascio Bergamo di Serie A2. Si gioca dalle 19; aggiornamenti al termine di ogni periodo di gioco.

Q3 – Prima di prendersi l’ovazione di Masnago, Stefan Moody manda ancora a segno un paio di traccianti da lontanissimo, e nel frattempo trova anche il tempo di piazzare una stoppata in difesa. Bergamo dà un altro colpo di coda ma poi subisce la tripla di Alviti e due giocate notevoli (rubata in difesa e schiacciata sul ribaltamento di fronte) di Nate Renfro. Dopo un cesto da 3 di Loro si accende Tazé Moore, fino a lì rivedibile: 7 punti e divario che si allarga sino al +21 con il giovane Farias che si fa notare nel bene. (80-59, Moody 19, Alviti 17)

Q2 – Dopo un bell’avvio di periodo, la OJM smette nuovamente di fare canestro forzando troppi tiri. Gli ospiti riprendono allora coraggio e con la classe di Harrison prima pareggiano a quota 30 e poi sorpassano. Sullo slancio arriva addirittura il +8 orobico che mette qualche brivido ai tifosi. Varese però riparte, sempre con il tiro da 3: comincia Freeman (primo canestro) ma poi è Moody a far saltare in piedi il pubblico con tre triple, una più lontana dell’altra. Sull’ultima ci sono anche fallo e libero a segno (53-47, Moody 13, Alviti 12)

Q1 – Varese molto legata al tiro da 3 punti: i biancorossi scattano avanti con le triple di Villa, Moore e Alviti ma quando Kastritis cambia il quintetto Bergamo rientra con i punti dei suoi uomini d’esperienza (Hogue, Harrison, Udom). Librizzi prima commette antisportivo, poi però segna da 3 con fallo e aggiunge un libero. Bergamo sorpassa ma l’ultima azione è di Renfro: rimbalzo difensivo, coast to coast e schiacciata. (22-21; Librizzi 7, Alviti 6)

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.