Openjobmetis – Bergamo in aggiornamento: 80-59 al 30′

Buonasera da Masnago dove la Openjobmetis disputa la seconda amichevole pre-campionato. Ospite della squadra di Kastritis è la Gruppo Mascio Bergamo di Serie A2. Si gioca dalle 19; aggiornamenti al termine di ogni periodo di gioco.

Q3 – Prima di prendersi l’ovazione di Masnago, Stefan Moody manda ancora a segno un paio di traccianti da lontanissimo, e nel frattempo trova anche il tempo di piazzare una stoppata in difesa. Bergamo dà un altro colpo di coda ma poi subisce la tripla di Alviti e due giocate notevoli (rubata in difesa e schiacciata sul ribaltamento di fronte) di Nate Renfro. Dopo un cesto da 3 di Loro si accende Tazé Moore, fino a lì rivedibile: 7 punti e divario che si allarga sino al +21 con il giovane Farias che si fa notare nel bene. (80-59, Moody 19, Alviti 17)

Q2 – Dopo un bell’avvio di periodo, la OJM smette nuovamente di fare canestro forzando troppi tiri. Gli ospiti riprendono allora coraggio e con la classe di Harrison prima pareggiano a quota 30 e poi sorpassano. Sullo slancio arriva addirittura il +8 orobico che mette qualche brivido ai tifosi. Varese però riparte, sempre con il tiro da 3: comincia Freeman (primo canestro) ma poi è Moody a far saltare in piedi il pubblico con tre triple, una più lontana dell’altra. Sull’ultima ci sono anche fallo e libero a segno (53-47, Moody 13, Alviti 12)

Q1 – Varese molto legata al tiro da 3 punti: i biancorossi scattano avanti con le triple di Villa, Moore e Alviti ma quando Kastritis cambia il quintetto Bergamo rientra con i punti dei suoi uomini d’esperienza (Hogue, Harrison, Udom). Librizzi prima commette antisportivo, poi però segna da 3 con fallo e aggiunge un libero. Bergamo sorpassa ma l’ultima azione è di Renfro: rimbalzo difensivo, coast to coast e schiacciata. (22-21; Librizzi 7, Alviti 6)