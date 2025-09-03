Kastritis: “Tante triple? L’importante è scegliere il tiro giusto”
L'allenatore biancorosso spiega: "In questo momento gli errori sono accettati: dobbiamo capirli per evitarli in futuro. I ragazzi stanno lavorando sodo"
KASTRITIS 1 – «Il secondo tempo è stato ben diverso dal primo ma penso che sia normale. Siamo all’inizio della stagione, è solo la seconda amichevole contro un avversario vero e quindi in questo periodo ci aspettiamo molti alti e bassi. Ci sono situazioni che dobbiamo vedere in azione e capire come funzionano le cose. Intanto siamo molto contenti che tutti i nostri ragazzi abbiano mostrato una grande voglia di giocare. In questo momento ci aspettiamo di commettere errori, anzi vogliamo vedere i nostri errori per correggerli e non ripeterli».
KASTRITIS 2 – «Freeman? Allerik è un ragazzo che prima di tutto ha una grande etica del lavoro. Viene e lavora sodo ogni giorno. Non ci dobbiamo aspettare di vederlo al 100% in questo momento; piuttosto vogliamo aiutarlo a diventare più forte, più sano e a ritrovare il ritmo il prima possibile. Allo stesso tempo lui ci aiuta molto ma come tutti i membri della nostra squadra. Li vorrei nominare tutti: è importante che facciano un ottimo lavoro in allenamento ogni giorno. Stanno lavorando sodo».
KASTRITIS 3 – «Abbiamo tirato tanto da 3 punti, è vero, ma l’attacco dipende da ciò che la difesa ti dà. Il nostro obiettivo è fare il miglior tiro possibile in ogni situazione. Se questo è un tiro da tre, ok, ma dobbiamo fare il tiro giusto e questa è la cosa più importante».
Openjobmetis, vittoria a suon di triple e primi applausi di Masnago
