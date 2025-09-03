Varese News

Sport

Kastritis: “Tante triple? L’importante è scegliere il tiro giusto”

L'allenatore biancorosso spiega: "In questo momento gli errori sono accettati: dobbiamo capirli per evitarli in futuro. I ragazzi stanno lavorando sodo"

Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81

KASTRITIS 1 – «Il secondo tempo è stato ben diverso dal primo ma penso che sia normale. Siamo all’inizio della stagione, è solo la seconda amichevole contro un avversario vero e quindi in questo periodo ci aspettiamo molti alti e bassi. Ci sono situazioni che dobbiamo vedere in azione e capire come funzionano le cose. Intanto siamo molto contenti che tutti i nostri ragazzi abbiano mostrato una grande voglia di giocare. In questo momento ci aspettiamo di commettere errori, anzi vogliamo vedere i nostri errori per correggerli e non ripeterli».

Galleria fotografica

Amichevole a Masnago: Openjobmetis – Bergamo 102-81 4 di 27
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81

KASTRITIS 2 – «Freeman? Allerik è un ragazzo che prima di tutto ha una grande etica del lavoro. Viene e lavora sodo ogni giorno. Non ci dobbiamo aspettare di vederlo al 100% in questo momento; piuttosto vogliamo aiutarlo a diventare più forte, più sano e a ritrovare il ritmo il prima possibile. Allo stesso tempo lui ci aiuta molto ma come tutti i membri della nostra squadra. Li vorrei nominare tutti: è importante che facciano un ottimo lavoro in allenamento ogni giorno. Stanno lavorando sodo».

KASTRITIS 3 – «Abbiamo tirato tanto da 3 punti, è vero, ma l’attacco dipende da ciò che la difesa ti dà. Il nostro obiettivo è fare il miglior tiro possibile in ogni situazione. Se questo è un tiro da tre, ok, ma dobbiamo fare il tiro giusto e questa è la cosa più importante».

Openjobmetis, vittoria a suon di triple e primi applausi di Masnago

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Amichevole a Masnago: Openjobmetis – Bergamo 102-81 4 di 27
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81
Amichevole a Masnago: Openjobmetis - Bergamo 102-81

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.