Pd: “Nelle linee programmatiche il modello della Saronno che vogliamo: solidale, sicura e partecipata”

Il Partito democratico di Saronno ribadisce la piena adesione alle linee programmatiche presentate lunedì sera in Consiglio comunale dalla sindaca Ilaria Pagani.

«Le linee programmatiche di mandato disegnano il modello di città che vogliamo realizzare: solidale, aperta, inclusiva, sicura, vivibile, partecipata – dice il segretario del Pd Giorgio Marturano (nella foto) – Linee guida che ci accompagneranno nei prossimi anni nei quali saremo chiamati a dare la nostra impronta alla città e a concretizzare il programma che i saronnesi hanno mostrato di preferire. La sindaca Pagani e gli assessori sono già al lavoro nella paziente e minuziosa costruzione del bilancio e del Documento unico di programmazione che vedrà concretizzarsi idee, risorse e progetti».

Il segretario cittadino risponde così a chi in Consiglio comunale ha criticato il documento parlando di impegni vaghi e privi di concretezza: «Stupisce poi l’atteggiamento di alcuni membri dell’opposizione, forse impegnati più a voler apparire e far parlare di sé con roboanti e maldestre dichiarazioni, cadute di stile che si potevano evitare. Lavoreremo in rete, nei servizi Sociali (welfare di ambito e gestione associata) nella difesa del ruolo imprescindibile che ha il nostro Ospedale, con le forze dell’ordine e gli enti superiori, coi comuni del bacino Saronnese su temi di interesse generale perché occorre superare le tentazioni di visioni campanilistiche. La scuola e i servizi educativi saranno al centro della nostra attenzione, fornendo risposte ai bisogni e alle necessità delle famiglie».

Marturano entra poi nel tema della sicurezza, centrale nel dibattito di lunedì sera: «La domanda di sicurezza che arriva dalla città sarà accolta; maggiore decoro urbano, pulizia e sollecitudine anche realizzando i piccoli e necessari interventi manutentivi, la sicurezza passa anche da qui, non avendo un territorio trascurato e degradato; sulla sicurezza peraltro già si è già aumentata la presenza necessaria della Polizia Locale e saranno assunti 2 nuovi vigili come previsto nei mesi scorsi. Il centro destra ha parlato di reati e immigrati, di sicurezza facendosi alfiere quasi fosse l’unico in grado di poterla ottenere: sommessamente e ironicamente facciamo notare che al governo del Paese e della Regione ci sono loro: siamo sicuri che si adopereranno anche loro per sostenere la richiesta del posto Polfer in stazione e per ottenere più agenti per il nostro territorio visto i loro proclami in campagna elettorale? Di solito si fermano agli slogan; però la sicurezza è patrimonio di tutti e non può essere un tema ridotto a battaglia politica per favorire interessi elettorali».