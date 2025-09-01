Varese News

Porte aperte al Gruppo Volo a Vela Ticino di Locarno

Domenica 14 settembre 2025, presso l’Aeroporto cantonale di Locarno, scopri la magia del volo silenzioso in aliante

Incontri

14 Settembre 2025

Il Gruppo Volo a Vela Ticino (GVVT) invita il pubblico a scoprire il fascino del volo in aliante nella tradizionale giornata di Porte Aperte, in programma domenica 14 settembre 2025 presso la sede del gruppo all’Aeroporto cantonale di Locarno-Magadino (Svizzera).

Sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’aviazione e vivere da vicino le emozioni del volo silenzioso, accompagnati dai piloti e istruttori del GVVT.

Cosa vi aspetta

  • Voli panoramici in aliante biposto, per provare l’emozione di librarsi nell’aria sospinti solo dal vento e dalle correnti ascensionali
  • Voli panoramici in motoaliante biposto, un’alternativa all’aliante: con il motore ma in grado di sfruttare le correnti ascensionali
  • Incontri con istruttori e piloti, per scoprire come iniziare la formazione e ottenere il brevetto di pilota di aliante a partire dai 14 anni.
  • Animazione per famiglie e curiosi, con la possibilità di osservare decolli e atterraggi da vicino
  • Pranzo conviviale a mezzogiorno, in compagnia dei piloti del gruppo e degli appassionati di aviazione.
  • Arrivo in volo degli amici parapendisti del Gruppo Volo Libero Ticino, a metà giornata.

Prenota il tuo volo in anticipo!

È possibile prenotare in anticipo il proprio volo in aliante o motoaliante, selezionando l’orario di preferenza, tramite il form sulla paginawww.gvvt.ch/porteaperte 

Programma indicativo

  • 09:30 Apertura delle Porte Aperte, voli panoramici, spiegazione della scuola, possibilità di vedere gli alianti da vicino
  • 12:00 – 12:45 Pranzo e arrivo dei parapendisti
  • 13:00 – 17:00 Continuazione dei voli e delle attività
  • 17:00 Chiusura della giornata

Un invito aperto a tutti

Il GVVT, associazione fondata nel 1936, conta oggi circa 100 soci attivi, dagli adolescenti agli ottantenni, dispone di una nutrita flotta di alianti, di una scuola di volo tra le più attive in Svizzera e un’officina certificata. Con questa giornata desidera condividere la passione per il volo a vela con tutta la popolazione.

“Il volo in aliante è un’esperienza che sorprende sempre: silenzioso, emozionante e immerso nella natura. Le Porte Aperte sono il momento migliore per scoprirlo da vicino”.

Informazioni pratiche

Maggiori informazioni e aggiornamenti in caso di meteo incerto: www.gvvt.ch/porteaperte

Sito | Facebook | Instagram

 

1 Settembre 2025
