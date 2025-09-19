Sulle Ali della Fantasia alla Biblioteca di Galliate Lombardo

La nuova edizione della rassegna per bambini tra i 4 e gli 8 anni parte sabato 20 settembre alle ore 16 con una storia e un laboratorio a tema. Partecipazione gratuita

Alla Biblioteca di Galliate Lombardo torna, per il quarto anno consecutivo, Sulle ali della fantasia, il progetto di lettura dedicato ai bambini in età prescolare, indicativamente tra i 4 e gli 8 anni.

L’iniziativa, nata su iniziativa dell’Amministrazione comunale e realizzata grazie a un gruppo di volontari appassionati, prevede un incontro al mese di lettura ad alta voce presso la biblioteca comunale – ingresso al civico 1 della piazza Parrocchiale.

A curare gli incontri come sempre è l’ex insegnante Miriam Filischia che propone ogni volta ai bambini, e a chi li accompagna – racconti e attività sempre nuove, per tecniche di lettura e materiali.

A rimanere costante è l’idea di avvicinare i bamini alla lettura, con creatività, creando un contesto accogliente per tutta la famiglia.

Le attività di Sulle ali della fantasia si svolgono a volte nel giardino della biblioteca e, più di frequente, in una sala a misura di bambini, con spazi e testi adeguati ai piccoli lettori.

Se durante l’attività i partecipanti sono incuriositi da qualche libro tra gli scaffali, hanno la possibilità di prenderlo in prestito e portarlo a casa con sé a seguito dell’incontro.

L’ingresso è gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 351 5280248.

I prossimi incontri saranno:

sabato 20 settembre

sabato 18 ottobre

sabato 15 novembre

sabato 13 dicembre

dalle 16.00 alle 17.30