Sulle Ali della Fantasia alla Biblioteca di Galliate Lombardo

La nuova edizione della rassegna per bambini tra i 4 e gli 8 anni parte sabato 20 settembre alle ore 16 con una storia e un laboratorio a tema. Partecipazione gratuita

Bambini

20 Settembre 2025

 

Alla Biblioteca di Galliate Lombardo torna, per il quarto anno consecutivo, Sulle ali della fantasia, il progetto di lettura dedicato ai bambini in età prescolare, indicativamente tra i 4 e gli 8 anni.

L’iniziativa, nata su iniziativa dell’Amministrazione comunale e realizzata grazie a un gruppo di volontari appassionati, prevede un incontro al mese di lettura ad alta voce presso la biblioteca comunale – ingresso al civico 1 della piazza Parrocchiale.

A curare gli incontri come sempre è l’ex insegnante Miriam Filischia che propone ogni volta ai bambini, e a chi li accompagna – racconti e attività sempre nuove, per tecniche di lettura e materiali.
A rimanere costante è l’idea di avvicinare i bamini alla lettura, con creatività, creando un contesto accogliente per tutta la famiglia.

Le attività di Sulle ali della fantasia si svolgono a volte nel giardino della biblioteca e, più di frequente, in una sala a misura di bambini, con spazi e testi adeguati ai piccoli lettori.

Se durante l’attività i partecipanti sono incuriositi da qualche libro tra gli scaffali, hanno la possibilità di prenderlo in prestito e portarlo a casa con sé a seguito dell’incontro.

L’ingresso è gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 351 5280248.

I prossimi incontri saranno:

sabato 20 settembre

sabato 18 ottobre

sabato 15 novembre

sabato 13 dicembre

dalle 16.00 alle 17.30

 

