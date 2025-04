I bambini crescono Sulle ali della Fantasia a Galliate Lombardo

Da fruitori a creatori e promotori di storie e laboratori, i bambini crescono Sulle ali della Fantasia, alla Biblioteca di Galliate Lombardo.

La rassegna è stata proposta per la prima volta tre anni fa dall’Amministrazione comunale alle famiglie del territorio. Oggi, mentre giunge al ternmine l’ultima edizione (l’incontro conclusivo sarà sabato 12 aprile nel cortile della biblioteca) la soddisfazione dell’assessora alla cultura Anna Agosti, che l’ha proposta e sostenuta, e quella dell’ex insegnnte Miriam Falischia, che concretamente ha preparato e animato ogni incontro, sono al massimo.

Galleria fotografica Bambini Sulle ali della Fantasia alla biblioteca di Galliate Lombardo 4 di 8

«Il progetto tiene insieme aspetti ricreativi ed educativi – spiega l’assessora – Proponiamo Sulle ali della fantasia ai bambini nella convinzione che, sin dalla prima infanzia, la lettura stimoli la curiosità verso il mondo dei bambini e ne sviluppi il linguaggio e l’empatia».

«Si è creato un grande senso di comunità tra le famiglie che partecipano numerose e assidue alle proposte – racconta Falischia – Alcuni bambini vengono dal primo incontro, nel 2022, sono cresciuti insieme a noi e da fruitori sono diventati anche propositori di storie, disegni e racconti scritti da loro, cui abbiamo dedicato nelle scorse settimane un incontro ad hoc».

Ogni volta diversi per temi, tecniche di narrazione e materiali gli incontri sono sempre nuovi e stimolanti per la fantasia dei bambini: «A volte usiamo le ombre o i burattini, partiamo da una lavagna o dal kamishibai – racconta Falischia – È vero che i bambini comunque crescono e disegnano, ma offrire loro un appuntamento fisso e stimoli differenti, alimenta intelligenza, fantasia e relazioni di amicizia».

Il prossimo incontro, quello di sabato 12 aprile alle ore 16, è pensato come una vera e propria festa che trasformerà i bambini in artisti di strada. A partire da Mina, libro poco noto scovato dalla Falischia alla libreria Potere ai bambini di Varese, i bambini potranno giocare insieme a ritmo di musica con il grande e colorato paracadute ludico e poi potranno trasformare il cortile della biblioteca in un grande quadro, usano insieme oltre cento gessetti colorati.