UTEL Olgiate Olona, un anno accademico da record con 51 corsi e attività gratuite

Ha preso ufficialmente il via sabato 20 settembre, con un’affollata presentazione al Teatrino di Villa Gonzaga, l’anno accademico 2025-2026 della UTEL – Università per Tutte le Età “Wanda e Vittorio Lazzarotto” di Olgiate Olona. L’evento ha visto una grande partecipazione della cittadinanza e la presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti di Auser, partner storico del progetto.

Un progetto culturale al servizio della comunità

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Giovanni Montano, il vicesindaco Leonardo Richiusa e le rappresentanti Auser Mariateresa Pozzi, Rosa Romano e Tiziana Scalco. Tutti hanno ribadito il valore della formazione continua come strumento di inclusione, crescita personale e benessere.

«UTEL è molto più di un programma di corsi: è uno spazio di comunità che valorizza ogni età e crea legami forti tra le persone» – ha commentato il sindaco Montano – «Un progetto che rafforza il senso di appartenenza e il desiderio di mettersi in gioco, sempre».

Un’offerta formativa ricca e in crescita

Il nuovo anno UTEL si apre con 51 corsi, ben 25 in più rispetto alla precedente edizione, e una serie di attività gratuite finanziate da Regione Lombardia. Un’offerta che spazia su più ambiti, per rispondere a interessi e bisogni diversi:

Attualità e ambiente: “Il cambiamento climatico”, “Educazione ambientale e alla sostenibilità”

Benessere e crescita personale: “Psicologia”, “Conoscenza di sé”, “Yoga, armonia e salute”

Lingue e cultura: corsi di Inglese, Tedesco, Cinese, Letteratura inglese

Arte e creatività: pittura, fotografia, teatro, musica, macramè, ricamo

Competenze pratiche: educazione finanziaria, sicurezza informatica, micologia, cucina

Ogni corso è pensato per stimolare la mente, le relazioni e la curiosità, in un clima accogliente e partecipativo.

Nuove sedi e corsi anche in orario serale

Le lezioni si svolgeranno in diverse sedi del territorio, per garantire maggiore accessibilità:

Scuole Ferrini

Teatrino comunale di Villa Gonzaga

Scuderie del cortile del Comune

Sede della Protezione Civile

È inoltre prevista la possibilità di attivare corsi serali, per rispondere alle esigenze di chi lavora o ha impegni durante il giorno.

Iscrizioni dal 29 settembre

Le iscrizioni saranno aperte dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, presso il Teatrino di Villa Gonzaga in via Luigia Greppi 4 a Olgiate Olona.

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Olgiate Olona oppure disponibile nelle farmacie del territorio. Il modulo compilato andrà consegnato direttamente nei giorni indicati.

Grazie al lavoro congiunto di UTEL, Comune e Auser, l’offerta culturale e formativa di Olgiate Olona si conferma un punto di riferimento per l’intero territorio.