UTEL Olgiate Olona, un anno accademico da record con 51 corsi e attività gratuite
Presentato al Teatrino di Villa Gonzaga il programma 2025-2026 della “Università per Tutte le Età Wanda e Vittorio Lazzarotto”. Lingue, cultura, benessere e nuove competenze per ogni età, con il sostegno di Auser e Regione Lombardia
Ha preso ufficialmente il via sabato 20 settembre, con un’affollata presentazione al Teatrino di Villa Gonzaga, l’anno accademico 2025-2026 della UTEL – Università per Tutte le Età “Wanda e Vittorio Lazzarotto” di Olgiate Olona. L’evento ha visto una grande partecipazione della cittadinanza e la presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti di Auser, partner storico del progetto.
Un progetto culturale al servizio della comunità
A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Giovanni Montano, il vicesindaco Leonardo Richiusa e le rappresentanti Auser Mariateresa Pozzi, Rosa Romano e Tiziana Scalco. Tutti hanno ribadito il valore della formazione continua come strumento di inclusione, crescita personale e benessere.
«UTEL è molto più di un programma di corsi: è uno spazio di comunità che valorizza ogni età e crea legami forti tra le persone» – ha commentato il sindaco Montano – «Un progetto che rafforza il senso di appartenenza e il desiderio di mettersi in gioco, sempre».
Un’offerta formativa ricca e in crescita
Il nuovo anno UTEL si apre con 51 corsi, ben 25 in più rispetto alla precedente edizione, e una serie di attività gratuite finanziate da Regione Lombardia. Un’offerta che spazia su più ambiti, per rispondere a interessi e bisogni diversi:
Attualità e ambiente: “Il cambiamento climatico”, “Educazione ambientale e alla sostenibilità”
Benessere e crescita personale: “Psicologia”, “Conoscenza di sé”, “Yoga, armonia e salute”
Lingue e cultura: corsi di Inglese, Tedesco, Cinese, Letteratura inglese
Arte e creatività: pittura, fotografia, teatro, musica, macramè, ricamo
Competenze pratiche: educazione finanziaria, sicurezza informatica, micologia, cucina
Ogni corso è pensato per stimolare la mente, le relazioni e la curiosità, in un clima accogliente e partecipativo.
Nuove sedi e corsi anche in orario serale
Le lezioni si svolgeranno in diverse sedi del territorio, per garantire maggiore accessibilità:
Scuole Ferrini
Teatrino comunale di Villa Gonzaga
Scuderie del cortile del Comune
Sede della Protezione Civile
È inoltre prevista la possibilità di attivare corsi serali, per rispondere alle esigenze di chi lavora o ha impegni durante il giorno.
Iscrizioni dal 29 settembre
Le iscrizioni saranno aperte dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, presso il Teatrino di Villa Gonzaga in via Luigia Greppi 4 a Olgiate Olona.
La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Olgiate Olona oppure disponibile nelle farmacie del territorio. Il modulo compilato andrà consegnato direttamente nei giorni indicati.
Grazie al lavoro congiunto di UTEL, Comune e Auser, l’offerta culturale e formativa di Olgiate Olona si conferma un punto di riferimento per l’intero territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.