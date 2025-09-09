Viaggio nel tempo a Somma Lombardo con Quelli del ’63

Villa Hermann si apre alla città per “Bella Storia”. L’evento unisce arte e storia, alla scoperta delle civiltà antiche e delle forme di bellezza che hanno attraversato i secoli

Dagli Egizi al Medioevo, passando per gli Etruschi: quello di sabato 13 e domenica 14 settembre al Parco di Villa Hermann a Somma Lombardo sarà un viaggio nella macchina del tempo in grado di unire teatro, storia e arte in un’esperienza immersiva aperta a tutti.

(foto copertina a cura di Davide Morello Photography e postata da l’Associazione Quelli del 63)

Ideato e promosso dall’associazione Quelli del ’63, l’appuntamento con Bella storia vuole essere un evento culturale e poetico tra le concezioni di bellezza e armonia delle grandi civiltà del passato.

Il pubblico, accompagnato in piccoli gruppi da ciceroni appassionati, attraverserà un percorso tra installazioni, scene di vita quotidiana, performance artistiche e suggestioni narrative, alla scoperta di epoche che hanno fatto la storia dell’umanità.

Un racconto collettivo

Il progetto nasce dal desiderio di trasformare il territorio in uno spazio narrativo condiviso, grazie anche al coinvolgimento di diverse realtà locali. Partecipano infatti: Ken Kyu Kai, Uate Somma Lombardo, La nuova compagnia Anni Verdi e Parole per Terra di Golasecca, che contribuiranno con opere, installazioni e spettacoli ispirati alle civiltà antiche.

La direzione artistica di Roberto Caccin

A firmare la direzione dell’evento è Roberto Caccin, artista, artigiano del ferro e progettista, con un lungo percorso tra set teatrali e televisivi. Fondatore e direttore artistico dell’associazione Quelli del ’63, Caccin ha trasformato con questo evento la materia in poesia, e la poesia in un’esperienza collettiva.

«Con Bella… Storia vogliamo offrire al pubblico un’esperienza che non sia solo spettacolo, ma anche riflessione e condivisione», afferma Caccin, che guida un gruppo affiatato di collaboratori animati dalla stessa passione.

Orari di apertura

Sabato 13 settembre: 10:00–12:30 / 14:00–18:30. Domenica 14 settembre: 10:00–12:30