Vicenza – Pro Patria in diretta

Quinta di campionato per la Pro Patria, ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Al “Menti” di Vicenza, contro la grande favorita per la vittoria del campionato, servirà però un’impresa a Ferri e compagni, che sono anche privi di elementi importanti come gli squalificati Masi e Giudici.

