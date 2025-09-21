Vicenza – Pro Patria in diretta

Varese News

Quinta giornata del Girone A di Serie C che vede i tigrotti, senza gli squalificati Masi e Giudici, cercare l'impresa al "Menti"

Quinta di campionato per la Pro Patria, ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Al “Menti” di Vicenza, contro la grande favorita per la vittoria del campionato, servirà però un’impresa a Ferri e compagni, che sono anche privi di elementi importanti come gli squalificati Masi e Giudici.
Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio ed è offerta da Finazzi Serramenti. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 17 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.

 

Pubblicato il 21 Settembre 2025
