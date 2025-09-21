Vicenza – Pro Patria in diretta
Quinta giornata del Girone A di Serie C che vede i tigrotti, senza gli squalificati Masi e Giudici, cercare l'impresa al "Menti"
Quinta di campionato per la Pro Patria, ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Al “Menti” di Vicenza, contro la grande favorita per la vittoria del campionato, servirà però un’impresa a Ferri e compagni, che sono anche privi di elementi importanti come gli squalificati Masi e Giudici.
Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio ed è offerta da Finazzi Serramenti. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 17 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.