Cislago
Domenica 2 novembre a Cislago la visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve
Domenica 2 novembre alle 16 una nuova opportunità per visitare la chiesa che con i suoi 21 santi e una serie di rare immagini della Madonna rappresenta un unicum in provincia di Varese
Prosegue il programma di visite guidate alla chiesa di S. Maria della Neve di Cislago a cura della Pro loco.
Il prossimo appuntamento è in programma domenica 2 novembre, alle 16.
La visita guidata è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la lettura dei preziosi affreschi devozionali raffiguranti anche soggetti rari principalmente eseguiti nel 1525.
Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale sorta per la presenza di un affresco miracoloso della Vergine, divenne poi sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati. All’interno sono raffigurati 21 differenti santi, fra cui i santi galattofori invocati per avere il latte, i santi ausiliatori della peste e 33 raffigurazioni della Vergine Maria protettrice della maternità.
Sono presenti ben quattro Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza.
Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto incorniciata da un pregevole altare ligneo intagliato e dalla preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.
La presenza di questi particolari soggetti fa della chiesa di S. Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese.
Non occorre prenotare, basta presentarsi davanti alla chiesa alle 16 (in località S. Maria Inziata/ via Magenta). La visita dura circa 1ora e mezza; ingresso a offerta libera per le attività della Pro loco.