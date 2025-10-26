A Varese la Carovana della Pace: “Peace at Work” fa tappa ai Giardini Estensi

Varese si prepara ad accogliere la prima tappa lombarda della Carovana della Pace “Peace at Work”, un’iniziativa promossa dalle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) per sensibilizzare cittadini e lavoratori sul valore del lavoro come strumento di pace e coesione sociale.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, ai Giardini Estensi (ingresso da via Sacco 5), con un pomeriggio di incontri, testimonianze e momenti simbolici dedicati alla costruzione della pace.

Un pomeriggio di pace e partecipazione

Il programma si aprirà alle 14.00 con il ritrovo dei gruppi partecipanti e la distribuzione del materiale informativo.

Alle 14.30 è prevista l’apertura ufficiale della tappa, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle ACLI provinciali.

Uno dei momenti più attesi sarà il Flash mob per la pace, in programma alle 15.00, animato da studenti, volontari e associazioni del territorio. Durante la performance sarà dispiegata una grande bandiera della pace, simbolo di unità e speranza condivisa.

Alle 16.00 la manifestazione proseguirà con la consegna simbolica dell’ulivo da parte dell’Associazione Olivicoltori Olio di Sant’Imberio del quartiere di Bosto, un gesto che vuole rappresentare la continuità del messaggio di pace e di cura del territorio.

A seguire, dalle 16.15, i partecipanti si sposteranno nella sede ACLI di via Speri della Chiesa 9, dove si terrà un momento di convivialità e dialogo insieme ai volontari e ai ragazzi coinvolti nella Scuola di Italiano per Stranieri.

“Il lavoro costruisce la pace”

“Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace” è il motto che accompagna la Carovana, nata per promuovere una cultura della pace attraverso l’impegno sociale e il valore del lavoro.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, della Rete Italiana Pace e Disarmo e del Movimento dei Perugini per la Pace.

Informazioni e contatti

Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare le ACLI Provinciali di Varese APS all’indirizzo aclivarese@aclivarese.it oppure al numero 342 3310478.