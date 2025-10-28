Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

A8 Milano-Varese: chiusure notturne tra Castellanza e Busto Arsizio

Interventi di pavimentazione in programma da martedì 28 ottobre a sabato 1 novembre

lavori autostrada notte

Disagi notturni in vista per gli automobilisti che percorrono l’autostrada A8 Milano-Varese. Autostrade per l’Italia ha comunicato una serie di chiusure programmate nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione.

Le chiusure previste:

. Martedì 28 ottobre (dalle 22:00) – Mercoledì 29 ottobre (fino alle 5:00)
Giovedì 30 ottobre (dalle 22:00) – Venerdì 31 ottobre (fino alle 5:00)
Chiuso il tratto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese.
Uscita obbligatoria a Castellanza.
Itinerario alternativo consigliato: SP527 Bustese → SS33 del Sempione → SS336 della Malpensa → rientro in A8 a Busto Arsizio.

. Mercoledì 29 ottobre (dalle 22:00) – Giovedì 30 ottobre (fino alle 5:00)
Venerdì 31 ottobre (dalle 22:00) – Sabato 1 novembre (fino alle 5:00)
Chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Varese.
Uscite consigliate: Gallarate o Castellanza.

Si tratta di interventi programmati in orario notturno per limitare l’impatto sulla viabilità diurna. I conducenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti considerando i percorsi alternativi.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
