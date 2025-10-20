Al Soevis Arena di Castellanza lo Smile Halloween Camp
Una giornata da brividi e divertimento assicurato, tra giochi a tema, travestimenti mostruosi e una super merenda con festa da paura
Per info: https://gestionale.sportpiu.org/Preiscrizione/ModuloPubblico?idCorso=1352
Una rete di strutture sul territorio
Gli Smile Camp coprono capillarmente il territorio dell’Alto Milanese e della Valle Olona grazie a una
rete di sedi altamente attrezzate:
• Idea Village – Olgiate Olona (VA)
• Soevis Arena (ex PalaBorsani) – Castellanza (VA)
• Sport Più Center Melzi – Rescaldina (VA)
• Centro Sportivo Naviglio – Turbigo (VA)
Gli spazi – indoor e outdoor – sono dotati di palestre, piscine e aree verdi, ideali per un’offerta. educativa e sportiva completa.
Inoltre, Energicamente, in collaborazione con la Biblioteca di Legnano – Spazio27B e il Terzo Tempo, l’Oratorio San Pietro di Legnano, ha attivato un altro Smile Camp nel territorio dell’Alto Milanese per accogliere la richiesta delle famiglie in continuità con le proposte già esistenti.
Con oltre 700 bambini accolti nei vari centri durante l’anno, i camp sportivi ed educativi hanno saputo offrire un servizio prezioso non solo nei mesi estivi, ma anche durante le festività scolastiche, diventando un alleato fondamentale nell’organizzazione quotidiana di genitori e famiglie.
Sport, creatività e inclusione
Agli Smile Camp ogni giornata è strutturata per offrire ai bambini un mix equilibrato di:
• Attività sportive (calcio, ginnastica ritmica e artistica, atletica, arti marziali, ecc.)
• Laboratori creativi e manuali
• Giochi educativi e di squadra
• Percorsi di crescita emotiva e relazionale
Un’attenzione particolare è rivolta all’inclusione, con personale qualificato e progetti pensati per
accogliere ogni bambino, valorizzando le sue caratteristiche uniche.
Numerose associazioni e volontari hanno dato il loro contributo gratuitamente, offrendo
esperienze indimenticabili ai nostri bambini:
• Croce Rossa di Legnano e Busto Arsizio
• Volontari della Ferrovia con il progetto scuola DLF di Gallarate
• PlasticFree
• Fabio Danieli, artista e amico della natura
• Francesco De Paolo, scrittore ecologico che ha conquistato grandi e piccoli
Prossimo appuntamento: SMILE HALLOWEEN CAMP
Da segnare in agenda il prossimo evento in arrivo: il tanto atteso Smile Halloween Camp, in programma il 31 ottobre alla Soevis Arena di Castellanza. Una giornata da brividi e divertimento
assicurato, tra giochi a tema, travestimenti mostruosi e una super merenda con festa da paura!
Consulta la brochure e iscriviti su
https://gestionale.sportpiu.org/Preiscrizione/ModuloPubblico?idCorso=1352
