Al Soevis Arena di Castellanza lo Smile Halloween Camp

Sarà aperto anche per Halloween lo Smile Camp di Energicamente. Venerdì 31 ottobre, giorno di chiusura delle scuole, sarà possibile partecipare al campo organizzato al Soevis Arena. Una giornata da brividi e divertimento

assicurato, tra giochi a tema, travestimenti mostruosi e una super merenda con festa da paura

Per info: https://gestionale.sportpiu.org/Preiscrizione/ModuloPubblico?idCorso=1352

Una rete di strutture sul territorio

Gli Smile Camp coprono capillarmente il territorio dell’Alto Milanese e della Valle Olona grazie a una

rete di sedi altamente attrezzate:

• Idea Village – Olgiate Olona (VA)

• Soevis Arena (ex PalaBorsani) – Castellanza (VA)

• Sport Più Center Melzi – Rescaldina (VA)

• Centro Sportivo Naviglio – Turbigo (VA)

Gli spazi – indoor e outdoor – sono dotati di palestre, piscine e aree verdi, ideali per un’offerta. educativa e sportiva completa.

Inoltre, Energicamente, in collaborazione con la Biblioteca di Legnano – Spazio27B e il Terzo Tempo, l’Oratorio San Pietro di Legnano, ha attivato un altro Smile Camp nel territorio dell’Alto Milanese per accogliere la richiesta delle famiglie in continuità con le proposte già esistenti.

Con oltre 700 bambini accolti nei vari centri durante l’anno, i camp sportivi ed educativi hanno saputo offrire un servizio prezioso non solo nei mesi estivi, ma anche durante le festività scolastiche, diventando un alleato fondamentale nell’organizzazione quotidiana di genitori e famiglie.

Sport, creatività e inclusione

Agli Smile Camp ogni giornata è strutturata per offrire ai bambini un mix equilibrato di:

• Attività sportive (calcio, ginnastica ritmica e artistica, atletica, arti marziali, ecc.)

• Laboratori creativi e manuali

• Giochi educativi e di squadra

• Percorsi di crescita emotiva e relazionale

Un’attenzione particolare è rivolta all’inclusione, con personale qualificato e progetti pensati per

accogliere ogni bambino, valorizzando le sue caratteristiche uniche.

Numerose associazioni e volontari hanno dato il loro contributo gratuitamente, offrendo

esperienze indimenticabili ai nostri bambini:

• Croce Rossa di Legnano e Busto Arsizio

• Volontari della Ferrovia con il progetto scuola DLF di Gallarate

• PlasticFree

• Fabio Danieli, artista e amico della natura

• Francesco De Paolo, scrittore ecologico che ha conquistato grandi e piccoli

Prossimo appuntamento: SMILE HALLOWEEN CAMP

Consulta la brochure e iscriviti su

