Allevato saluta i Mastini: si trasferisce ad Adelboden
Da Rin perde uno degli attaccanti: il 26enne torna giocherà in Prima Lega. Svizzera: il primo derby ticinese va all'Ambrì
Un uomo in meno in attacco per i Mastini che, dopo tre turni, sono al vertice del campionato IHL. Sebastian Allevato lascia infatti la squadra giallonera per accasarsi in Svizzera: il 26enne figlio d’arte si trasferisce ad Adelboden, club che milita nel girone Ovest della Prima Lega elvetica, il terzo livello dell’hockey rossocrociato.
Allevato, maglia numero 19, è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni del Varese: arrivato in via Albani nel 2021 ha disputato quattro annate complete in giallonero contribuendo alla doppietta campionato-coppa del 2023. In totale l’attaccante di classe 1999 ha disputato 120 partite di campionato tra regular season e playoff con la maglia varesina.
Per lui Adelboden non è una novità: dopo la lunga trafila giovanile con il Chiasso, Allevato era già stato nella cittadina bernese (famosa per le sue piste da sci alpino) nel 2019-20, anno in cui esordì in Prima Lega con 23 presenze. I Mastini sono comunque abbastanza coperti nel ruolo e, in questi giorni, stanno preparando la lunga trasferta di sabato ad Alleghe.
QUI SVIZZERA – Il massimo campionato svizzero ha intanto fatto registrare il primo derby ticinese della stagione. Vittoria esterna dell’Ambrì Piotta che ha espugnato la pista di Lugano per 2-1 interrompendo una serie di 8 sconfitte. Per entrambe le ticinesi comunque, questo avvio di stagione è decisamente deludente: Lugano terzultimo, Ambrì penultimo. Dell’ex Joly e di Zwerger le reti leventinesi, gol di Sanford per i bianconeri.
