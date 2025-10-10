Assolto per stalking verso la ex compagna: “Ma ora il perseguitato sono io”

Un processo durato anni, almeno 5, dove la parte offesa era una donna che aveva minacciato il compagno per atti persecutori. Il processo è terminato qualche giorno fa con la piena assoluzione dell’uomo dall’accusa (a cui se ne sommava una seconda cioè la mancata corresponsione della cifra stabilita per il mantenimento dei figli).

Ora l’uomo, residente in un piccolo centro dell’Alto Varesotto, chiede venga raccontata la sua storia con nome e cognome, che non faremo per la protezione dei figli minori della coppia.

«Durante lo svolgimento del processo», spiega l’uomo, «grazie al lavoro svolto dall’avvocato Corrado Viazzo, il pubblico ministero ha chiesto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale al fine di chiarire contesto e provenienza di alcuni messaggi vocali che si ponevano in netto contrasto con le accuse a me rivolte, messaggi che poi la mia ex compagna è stata costretta ad ammettere di avermi inviato, ammissione caratterizzata da un confronto con l’avvocato Viazzo».

A seguito di questo cambio di attenzione da parte dei magistrati, «non più sulla mia persona ma sulla sua, la mia ex compagna ha pensato bene di minacciarmi di morte attraverso dei messaggi di testo inviati dal suo cellulare al mio e pertanto l’ho querelata e ne è nato un procedimento a suo carico». L’uomo è stato assolto il 23 settembre scorso dal giudice di Varese per i due capi d’imputazione «perché il fatto non sussiste» e perché «il fatto non costituisce reato», con motivazioni disponibili in 90 giorni.