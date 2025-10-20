Varese News

Auto contro il ponte della ferrovia ad Albizzate, intervengono vigili del fuoco e 118

Al sottopasso di via Mazzini, vicino alla stazione. Soccorsi due giovani

Due giovani sono stati soccorsi da 118 e vigili del fuoco ad Albizzate, dopo che con il loro veicolo hanno urtato violentemente il muro del sottopasso della ferrovia in via Mazzini, nei pressi della stazione (la foto è generica e d’archivio).

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Carnago e una squadra dei vigili del fuoco. I due giovani – una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 22 – sono stati soccorsi in “codice giallo”, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e fatto verifiche.

Ancora alle 14.30 si segnalavano rallentamenti in prossimità del sottopasso.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
