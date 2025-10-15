Azione Saronno: “Sicurezza, sport, mobilità e commercio: serve uno scatto per attuare il programma”

Azione Saronno traccia un bilancio sui primi mesi di governo della giunta Pagani e su alcuni temi chiave per il futuro, richiamando l’attenzione della città e della maggioranza su alcuni temi centrali del programma amministrativo, in particolare quelli della sicurezza, dello sport, della mobilità e del commercio.

«Saronno sta ancora scontando le difficoltà ereditate dal passato: troppe scelte prive di un orizzonte strategico e un solco di sfiducia scavato tra la politica e i cittadini – dice il segretario Francesco Ricca – Adesso serve uno scatto, un cambio di passo e occorre trasformare le linee guida in risultati concreti».

Sicurezza, primi segnali positivi

Sul fronte sicurezza, Azione riconosce i primi segnali positivi, come la maggiore presenza dei vigili in alcuni luoghi chiave della città, e propone «di rafforzare ed estendere ulteriormente i presidi territoriali di Polizia locale e Forze dell’ordine, per una sempre più forte e diffusa azione di deterrenza, valorizzando maggiormente il ruolo della Polfer e l’uso della tecnologia e coinvolgendo di più i cittadini».

Strategie per sport e mobilità

Per lo sport, Azione chiede di rilanciare la Consulta sportiva e di definire per la prima volta un piano pluriennale strategico che valorizzi lo sport come leva educativa, di coesione e di integrazione, all’interno del più ampio programma di politiche educative e sociali.

«La mobilità deve essere affrontata con una visione complessiva – dice Ricca – mettendo fine a una lunga serie di interventi isolati e promuovendo in modo sistematico fluidificazione del traffico, sicurezza di tutti gli utenti della strada, rilancio del trasporto pubblico e mobilità sostenibile».

Quartieri più vivi

Infine, per il commercio, Azione sollecita interventi per rendere il centro e i quartieri più attrattivi e vivi, «grazie a una pianificazione integrata, semplificando le regole e incentivando con forza in particolare le attività capaci di assicurare ricadute di interesse pubblico».

«La direzione è giusta, ma servono sempre maggiore concretezza, una chiara regia politica e il coraggio di accelerare – conclude il segretario cittadino – Come Azione, ribadiamo il nostro convinto impegno nella lista Insieme per Crescere al fianco della giunta e di Ilaria Pagani, invitiamo tutta la città e la maggioranza a collaborare con noi per mantenere alta l’attenzione su questi temi e chiediamo anche alle opposizioni di contribuire, nell’interesse dei saronnesi. Da parte nostra, non verranno mai meno onestà intellettuale e apertura al dialogo su questo fronte».

