Caccia Services ottiene le certificazioni ISO 9001 e UNI EN 15017
Un importante riconoscimento per l’impresa funebre di Busto Arsizio, tra le poche in Italia ad aver ottenuto le certificazioni di sistema
Onoranze Funebri Caccia Services di Busto Arsizio ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e UNI EN 15017, un traguardo che attesta l’elevato livello di qualità dei servizi dell’azienda.
Da anni si distingue per la capacità di coniugare professionalità, trasparenza e umanità, offrendo alle famiglie un supporto concreto e discreto nei momenti più delicati della vita.
Le certificazioni rappresentano la conferma ufficiale di tutto ciò e collocano l’impresa tra le poche onoranze funebri in Italia ad aver conseguito entrambi i riconoscimenti, a testimonianza di un impegno costante nel garantire standard elevati di servizio per le famiglie in lutto.
Un riconoscimento alla qualità del servizio
L’ottenimento delle certificazioni conferma il percorso di crescita e miglioramento continuo intrapreso da Caccia Services.
La certificazione ISO 9001 garantisce che ogni fase del lavoro sia organizzata con attenzione e professionalità, secondo criteri di qualità riconosciuti a livello internazionale.
La UNI EN 15017 rappresenta lo standard europeo che definisce i requisiti di qualità e le buone pratiche per i servizi funebri, a tutela della dignità del defunto e delle famiglie.
“Per noi – spiega Nicola Caccia, titolare di Caccia Services – si tratta di un traguardo che va oltre il valore formale delle certificazioni. È la conferma di un impegno quotidiano nel voler offrire un servizio serio, affidabile e vicino alle persone, in uno dei momenti più complessi e delicati della loro vita.”
Una garanzia per le famiglie
Le certificazioni rappresentano una vera e propria garanzia per le famiglie: testimoniano la volontà dell’impresa di mantenere standard elevati e di investire nella qualità, nella fiducia e nella cura del servizio.
Secondo Nicola Caccia: “Ottenere queste certificazioni non è solo una questione di procedure: è il risultato di un modo di lavorare fondato sulla responsabilità verso le persone. Ogni giorno ci impegniamo a rendere il servizio più efficiente, ma anche più vicino ai bisogni e ai sentimenti delle famiglie. Perché crediamo che in un momento di dolore la qualità non sia un dettaglio, ma una forma di rispetto”.
Competenza e umanità al centro
Caccia Services è oggi un punto di riferimento per Busto Arsizio e la Valle Olona, un’impresa che continua a crescere, valorizzando la competenza tecnica e la dimensione umana della propria professione.
Un impegno che si traduce in rispetto, trasparenza e attenzione autentica, valori che da sempre guidano l’azienda nel suo rapporto con le famiglie.
Caccia Services
Corso Sempione 8/ter, Busto Arsizio
Tel. 0331629105
Email: info@cacciaservices.it
www.cacciaservices.it
