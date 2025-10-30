Caccia Services ottiene le certificazioni ISO 9001 e UNI EN 15017

Onoranze Funebri Caccia Services di Busto Arsizio ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e UNI EN 15017, un traguardo che attesta l’elevato livello di qualità dei servizi dell’azienda.

Da anni si distingue per la capacità di coniugare professionalità, trasparenza e umanità, offrendo alle famiglie un supporto concreto e discreto nei momenti più delicati della vita.

Le certificazioni rappresentano la conferma ufficiale di tutto ciò e collocano l’impresa tra le poche onoranze funebri in Italia ad aver conseguito entrambi i riconoscimenti, a testimonianza di un impegno costante nel garantire standard elevati di servizio per le famiglie in lutto.

Un riconoscimento alla qualità del servizio

L’ottenimento delle certificazioni conferma il percorso di crescita e miglioramento continuo intrapreso da Caccia Services.

La certificazione ISO 9001 garantisce che ogni fase del lavoro sia organizzata con attenzione e professionalità, secondo criteri di qualità riconosciuti a livello internazionale.

La UNI EN 15017 rappresenta lo standard europeo che definisce i requisiti di qualità e le buone pratiche per i servizi funebri, a tutela della dignità del defunto e delle famiglie.

“Per noi – spiega Nicola Caccia, titolare di Caccia Services – si tratta di un traguardo che va oltre il valore formale delle certificazioni. È la conferma di un impegno quotidiano nel voler offrire un servizio serio, affidabile e vicino alle persone, in uno dei momenti più complessi e delicati della loro vita.”

Una garanzia per le famiglie

Le certificazioni rappresentano una vera e propria garanzia per le famiglie: testimoniano la volontà dell’impresa di mantenere standard elevati e di investire nella qualità, nella fiducia e nella cura del servizio.

Secondo Nicola Caccia: “Ottenere queste certificazioni non è solo una questione di procedure: è il risultato di un modo di lavorare fondato sulla responsabilità verso le persone. Ogni giorno ci impegniamo a rendere il servizio più efficiente, ma anche più vicino ai bisogni e ai sentimenti delle famiglie. Perché crediamo che in un momento di dolore la qualità non sia un dettaglio, ma una forma di rispetto”.

Competenza e umanità al centro

Caccia Services è oggi un punto di riferimento per Busto Arsizio e la Valle Olona, un’impresa che continua a crescere, valorizzando la competenza tecnica e la dimensione umana della propria professione.

Un impegno che si traduce in rispetto, trasparenza e attenzione autentica, valori che da sempre guidano l’azienda nel suo rapporto con le famiglie.