Emiliano Bezzon porta il Giallo sulle rive del Ceresio

Emiliano Bezzon, noto scrittore di gialli aresino, interverrà sabato prossimo 18 ottobre alle 15.30 all’Antica Rimessa del Tram di Lavena Ponte Tresa, dove è in corso dal 5 ottobre scorso la mostra “Insubrico, un giallo sul lago”, ispirata al Concorso letterario internazionale “Ceresio in Giallo”.

Trenta artisti hanno affrontato il tema del giallo letterario con stili e linguaggi differenti: dalle righe poetiche di Anonimus 2025 alle sculture in ceramica e legno, fino alle opere pittoriche e fotografiche che esplorano le più diverse forme espressive.

Emiliano Bezzon, che ha acquisito una profonda conoscenza delle tecniche investigative svolgendo l’incarico di comandante della polizia locale, da ultimo a Varese, è autore di numerosi racconti noir pubblicati in diverse antologie, tra cui “I luoghi del noir”, Odio e amore in noir” e “Quali sorrisi noir”, dialogherà con il pubblico sul tema “L’indagine nella narrativa e nella vita reale”, con incursioni anche nell’attualità e nei fatti di cronaca nera.

L’incontro sarà moderato da Nicoletta Magnani, vicepresidente del Circolo degli artisti di Varese, che ha organizzato la mostra con il presidente del Circolo Antonio Bandirali, il curatore Paolo Musajo Somma di Galesano e il professor Robertino Ghiringhelli.

Al termine dell’incontro con Emiliano Bezzon, i visitatori immersi nel “Giallo” potranno partecipare a un originale gioco poliziesco ispirato alle opere esposte. Al Finissage della mostra, che si terrà sabato 25 ottobre alle 16, gli autori delle opere disquisiranno con il pubblico di come hanno interpretato il giallo lacustre e del loro modo di essere artisti.