Escursione a piedi ad Abbiate Guazzone e Carbonate con i “Viandanti del Lunedì”

VIANDANTI DEL LUNEDÌ: CAMMINI TRA CHIESE E AZIENDE AGRICOLE – 8° APPUNTAMENTO – LUNEDÌ 13 OTTOBRE, ORE 9.30, AD ABBIATE GUAZZONE E CARBONATE

L’ottavo ed ultimo appuntamento della serie “Viandanti del lunedì” sarà il 13 ottobre alle ore 9.30. La passeggiata, della lunghezza di 4 km, toccherà il Santuario della Madonna delle Vigne e la Cascina Moneta.

Il punto di ritrovo sarà il Santuario della Madonna delle Vigne di fronte al cimitero di Abbiate Guazzone, un piccolo edificio sacro medioevale, rinnovato nel Seicento e legato alla produzione vinicola. Il percorso avrà come meta la Cascina Moneta, per conoscere la storia di un’altra produzione agricola, e farà ritorno percorrendo i sentieri 844c e 526.

L’appuntamento è gratuito.

Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo bit.ly/viandantilunedì

L’appuntamento rientra nel programma “Viandanti del Lunedì”: consulta la locandina con tutte le passeggiate a questo link: bit.ly/locandine2025

Le escursioni di “Viandanti del Lunedì” sono gratutite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei Parchi Ate Insubria-Olona.

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.