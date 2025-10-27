Futura Volley, allarme rosso: anche Offanengo passa alla Soevis Arena

Sono lontani i tempi in cui il PalaBorsani – oggi Soevis Arena – di Castellanza era sinonimo di vittoria per la Futura Volley Giovani. In questo avvio di stagione la squadra di Gianfranco Milano ha perso tutti e tre gli incontri disputati sul terreno amico, l’ultimo domenica sera, il derby lombardo contro Offanengo terminato 2-3 per le ospiti.

Una partita sempre di rincorsa per le biancorosse, costrette a rimontare la Trasporti Bressan due volte nei set pari, e infine trafitte dalle cremonesi (che non avevano ancora vinto) nel tie-break in maniera netta, 9-15. Certo, sull’incontro pesano due assenze rilevanti in casa Futura, quelle delle acciaccate Sofia Rebora e Kateryna Tkachenko, ma il ruolino di marcia delle Cocche si fa davvero preoccupante.

Il punticino consente di salire a quota 4 in classifica proprio accanto a Offanengo, una lunghezza in più di Altamura mentre resta a zero Modena. Ma davanti ci sono Brescia e Altafratte, imbattute, già arrivate rispettivamente a quota 12 e 11 e sabato si andrà a Talmassons. Insomma, in questo momento (in una prima fase da sole 18 gare) è più utile guardarsi le spalle o, al limite, appena davanti per tenere presente la linea che divide le pool della seconda fase, promozione e salvezza.

Quello con Offenengo è stato il terzo tie-break giocato dalla Futura in quattro partite, e forse tutto si sarebbe potuto evitare senza lo spreco del primo set quando Busto, avanti 20-16, si è fatta infilzare dalle ospiti 22-25. Stessa cosa al termine del quarto set quando l’inerzia derivante dal fresco 2-2 è sfumata subito (1-4 Bressan a inizio tie-break) segnando il destino dello spareggio.

Da salvare l’ottimo impatto di Anja Nella, all’esordio assoluto in A2: 6 punti col 41% e tanta energia profusa in campo. Veronica Taborelli (16) è stata la top scorer mentre la coppia Farina-Talarico ha ben lavorato al centro così come Blasi in copertura. Ma dall’altra parte della rete il tandem Zago-Bellia ha timbrato 54 punti (!) equamente suddivisi, bombardando le speranze bustocche di un primo successo interno.

Futura Volley Giovani-Trasporti Bressan Offanengo 2-3

(22-25, 25-17, 20-25, 25-19, 9-15)



FVG Busto A.: Sassolini 3, Taborelli 16, Talarico 13, Farina 15, Orlandi 6, Longobardi 10, Blasi (L), Alberti, Maiorano 1, Sormani, Nella 6. N.e. Tkachenko, Rebora, Aina (L2). All. Milano.

Offanengo: Compagnin 2, Zago 27, Ravazzolo 4, Caneva 7, Bellia 27, Nardelli 9, Di Mario (L), Coba, Meoni 4, Martinelli 7. N.e. Resmini, Tommasini. All. Bolzoni.

Note – durata set: 24’, 25’, 32’, 30’, 16’; tot. 2h18’. Futura: battute sbagliate 9, vincenti 2, ricezione positiva 67% (perfetta 36%), attacco 37%, muri 7. Offanengo: battute sbagliate 17, vincenti 2, ricezione positiva 59% (perfetta 27%), attacco 38%, muri 10. Spettatori 350.