Golasecca Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.
La celebrazione "del 4 novembre" si terrà domenica 2
In occasione del 107° anniversario dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, Golasecca celebrerà la ricorrenza domenica 2 novembre.
Il programma:
Ore 9.15: ritrovo in Piazza Libertà;
Ore 9.30: partenza del corteo per i Monumenti dei caduti presso Asilo Rigolli, Piazza I° Maggio e Cimitero.
Ore 10.30 in Chiesa Parrocchiale, Celebrazione della Santa Messa.
Alla Cerimonia prenderanno parte: il Gruppo Volontari di Protezione Civile; la Pro Loco Golasecchese; il Corpo Musicale Cittadino “A.Viotti”; il Gruppo Alpini Sez. Golasecca; una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Somma Lombardo.
