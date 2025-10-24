Happy Halloween a Monvalle: pomeriggio da brividi per i più piccoli

Martedì 31 ottobre il Centro Sociale “Lago Azzurro” si trasforma in un regno magico per bambini dai 3 ai 5 anni: yoga mostruoso, storie animate, pozioni stregate e il classico dolcetto e scherzetto per festeggiare Halloween in allegria

Un pomeriggio stregato attende i più piccoli a Monvalle venerdì 31 ottobre alle 16:45: al centro sociale “Lago Azzurro”. Happy Halloween è l’evento dedicato ai bambini dai tre ai cinque anni, organizzato dalla Biblioteca comunale. Un’occasione per vivere la magia di Halloween all’insegna della creatività e dell’allegria, tra storie, attività manuali e una passeggiata tra le vie del paese.

Un programma pensato per piccoli maghi e streghette

L’evento si articola in un ricco programma pensato su misura per i più piccoli. Si comincia con lo yoga mostruoso, per poi immergersi con l’immaginazione nella lettura animata. A seguire, spazio alla creatività con il laboratorio di pozioni stregate. La giornata si conclude con il tradizionale “dolcetto o scherzetto” per le vie del paese, accompagnati da genitori e volontari.

Prenotazione obbligatoria

Per garantire la miglior organizzazione possibile, i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite il modulo online disponibile a questo link.