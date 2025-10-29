I Puffi tornano al cinema a Varese con Cinemakids

L’ultimo film dei Puffi è protagonista del prossimo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie promossa da Filmstudio 90 e ospitata dal Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese.

Domenica 2 novembre alle ore 15 i mitici folletti blu tornano sul grande schermo con una nuova avventura e nuovi protagonisti.

A cominciare da “Senza Nome” che dovrà salvare il Grande Puffo, trovare la propria identità e proteggere la comunità da un cattivone ancora più terribile del noto Gargamella: suo cugino Rasamella.

La proizione inizierà alle ore 15.

Età consigliata: dai 5 anni in su.

Biglietto unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure 0332 830063.

Durante tutta le proiezioni di CinemaKids è possibile organizzare feste di compleanno al cinema: invitando almeno 10 amici si paga per loro 4 euro e chi organizza entra gratis.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: filmstudio90@filmstudio90.it.