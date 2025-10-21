La Tana di Oz apre le porte a Varese: arte e ascolto per ritrovare equilibrio

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, La Tana di Oz ha inaugurato ufficialmente la sua sede a Varese, in Piazza 26 Maggio n.2, nel cuore di Biumo Inferiore. Un momento partecipato e sentito, vissuto insieme a nuovi vicini, realtà professionali del territorio e residenti del quartiere. Un incontro che è stato anche un invito a riflettere sul ruolo della creatività come risorsa nelle relazioni d’aiuto.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute mentale è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia”. È una dimensione viva e mutevole, che si nutre di ascolto, accoglienza e possibilità comunicative. Il benessere ha un impatto concreto sulla qualità delle nostre relazioni, e proprio come il malessere, può essere contagioso.

Mai come oggi, coltivare fiducia nell’essere umano è un gesto urgente e necessario, per distinguersi dal cinismo dilagante. Da dove partire?

La Tana di Oz è uno spazio di relazione d’aiuto, dove fiducia, ascolto e scoperta si intrecciano per generare benessere personale. Un benessere che ha un potenziale trasformativo anche per la collettività. Quando una persona si prende cura di sé, cambia il proprio modo di stare nel mondo. E questo cambiamento, inevitabilmente, si diffonde: è un effetto sistemico.

A guidare le attività è la Dott.ssa Daniela Di Stefano:

arteterapeuta a Modello Polisegnico©, counselor relazionale con approccio PNL, art counselor, docente e laureata in scienze politiche con specializzazione in marketing. Collabora con la cooperativa Intrecci presso la Comunità Psichiatrica Alda Merini di Appiano Gentile e lo Studio di Psicologia Mera Gorini di Varese con cui realizza progetti integrati, oltre a condurre la sua attività privata e formativa.

Il suo lavoro si sviluppa su percorsi distinti e complementari:

Con l’arteterapia, accompagna la persona nell’espressione profonda di sé, anche dove le parole non arrivano, con finalità preventive, riabilitative, terapeutiche e di gestione.

Attraverso il counseling relazionale, sostiene nei momenti di difficoltà, scelta o cambiamento, promuovendo consapevolezza e responsabilità per una organizzazione al raggiungimento di un obiettivo.

Nei laboratori e nella formazione facilita percorsi di gruppo, creativi o progettuali, per sviluppare competenze emotive e relazionali nei contesti educativi, scolastici e sociali.

Alla base di tutto c’è la creatività: non solo come gesto artistico, ma come energia vitale, generativa e trasformativa. Le neuroscienze lo dimostrano: l’attività creativa riduce lo stress, rafforza l’autostima, stimola la neuroplasticità e aiuta la regolazione emotiva.

La Tana di Oz è anche un luogo sociale: un atelier dove l’incontro con l’altro rafforza l’identità e apre nuove visioni di sé.

Proprio come nel Mago di Oz, ogni percorso di ricerca nasce da un bisogno profondo.

È nell’esperienza condivisa – insieme al professionista e ad altri compagni di viaggio – che si riscoprono le proprie risorse e si dà forma a un autentico processo di trasformazione personale.

La Tana di Oz

Piazza 26 Maggio 2, Varese

Tel. 327 2888715

Email: distefano.arteterapia@gmail.com

