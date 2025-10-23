Come stai? – Una domanda semplice nella Giornata della Salute Mentale alla Tana di Oz

Sabato 11 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, La Tana di Oz di Varese ha ospitato un incontro rivolto ai ragazzi e ai loro genitori e centrato su una domanda tanto semplice quanto fondamentale: Come stai?

Condotto dall’arteteraperuta e counselor Daniela Di Stefano e dalla pedagogista clinica Anita Costanzo, l’incontro ha coinvolto genitori e adolescenti in un dialogo aperto sul tema del benessere psicofisico, affrontando interrogativi cruciali.

Siamo davvero in grado di esprimere e condividere il nostro bisogno di stare bene? Sappiamo ascoltare e accogliere il malessere, nostro e altrui? E, soprattutto, noi adulti siamo capaci di riconoscere i segnali e favorire una comunicazione autentica con i più giovani?

La ricerca del benessere è un obiettivo comune a tutte le età, ma la strada per raggiungerlo può rivelarsi complessa, soprattutto in fasi di transizione come la preadolescenza e l’adolescenza, periodi caratterizzati da profondi cambiamenti emotivi e identitari.

In un’epoca segnata da iperconnessione, accelerazione e solitudine mascherata, soprattutto adolescenti e preadolescenti faticano a trovare spazi autentici dove sentirsi visti, ascoltati, accolti.

Anche nel territorio varesino, come in tutto il territorio nazionale, i segnali di disagio giovanile sono in crescita – il 51,4 degli studenti soffre di ansia o di tristrezza secondo i dati diffusi dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel 2024 – soprattutto tra chi vive un malessere “invisibile”, non ancora diagnosticato, ma già profondamente invalidante.

In questa “terra di mezzo”, tra normalità apparente e sofferenza silenziosa, si inseriscono le pratiche dell’arteterapia e della consulenza pedagogica.

Due approcci diversi ma sinergici, che aiutano i ragazzi a ritrovare voce, identità e fiducia.