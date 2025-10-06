Nuovo ambulatorio di neuropsicologia a Sesto Calende per individuare presto i disturbi cognitivi
Attivo dal primo ottobre è attivo il nuovo servizio della Casa di Comunità: l’iniziativa di ASST Sette Laghi consolida la rete territoriale per l’identificazione dei primi segni di decadimento cognitivo
È operativo dal primo ottobre il nuovo ambulatorio di neuropsicologia della Casa di Comunità di Sesto Calende, un servizio ad alta specializzazione che fa capo alla Neurologia di ASST Sette Laghi, diretta dal dottor Simone Vidale.
«L’attivazione di questa nuova realtà – spiega la dottoressa Laura Cangelosi, direttore del Distretto di Sesto Calende – conferma il ruolo del Distretto come punto di riferimento per la promozione della diagnosi precoce delle patologie neurodegenerative, tra cui la malattia di Alzheimer. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno per costruire una rete sempre più efficace per l’identificazione precoce dei segnali di decadimento cognitivo, nel contesto più vicino al cittadino, quello dei Distretti».
Nel nuovo ambulatorio è possibile sottoporsi a test neuropsicologici specifici e a valutazioni approfondite delle funzioni cognitive, strumenti diagnostici fondamentali per individuare tempestivamente alterazioni compatibili con patologie neurologiche.
L’accesso al servizio avviene tramite prescrizione del Medico di Medicina Generale e una valutazione neurologica preliminare, necessaria per confermare l’indicazione clinica all’esecuzione dei test.
