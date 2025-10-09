Piede d’Oro, festa per quattro al Trofeo Rodero

Tommaso Gatti e Letizia Cavallaro primi assoluti, Federico Pisani e Ilaria Bianchi vincitori per il Piede d’Oro. Questi i verdetti principali del Trofeo Rodero disputato domenica 5 ottobre grazie all’organizzazione della Polisportiva Sporterapia e valido come 16a e penultima prova stagionale per il circuito podistico del Piede d’Oro.

La gara di Rodero, la sola con sconfinamento in provincia di Como, ha fatto il pieno con circa 400 iscritti, 140 dei quali inseriti nel PdO. I dieci chilometri del tracciato lungo si sono dimostrati belli e vari, con partenza e arrivo al campo sportivo, diversi saliscendi culminati nella salita al Colle di San Maffeo (505 metri), passaggi significativi nel Parco Valle del Lanza e oltre 200 metri di dislivello totale.

Un percorso che però non ha fatto selezione per quanto riguarda i migliori, nel senso che sul traguardo sono piombati in volata Gatti e Pisani che si sono contesi il successo allo sprint. Vittoria quindi per Tommaso Gatti davanti al portacolori dell’Attiva Salute Team, al quarto successo stagionale nel circuito varesotto. Terzo posto assoluto per Mattia Raimondi seguito da Sandro Cavallaro (Arcisate – secondo del PdO) e Riccardo Laudi (Aermacchi). Alle loro spalle Simone Carlo Prina (Arsaghese), Fernando Coltro (Valbossa) e Basilio Franchina.

In ambito femminile Letizia Cavallaro ha colto la vittoria superando con un discreto margine Ilaria Bianchi (La Recastello Radici) che per la settima volta centra il successo nel PdO, il quarto consecutivo. Sul podio anche Elisabetta De Zulian (Arcisate) che ha preceduto Lucia Giovanna Folino (Sporterapia), Antonella Flauto, Sabrina Gussoni (Runner Varese), Cinzia Lischetti (Arsaghese) e Katia Fornasa.

A questo punto tutta l’attenzione del podismo varesotto si sposta sull’ultima e prestigiosa prova del Piede d’Oro: domenica 19 ottobre a Cavaria con Premezzo va in scena la 111a edizione del Cross Country dei Sette Campanili, storica gara a livello nazionale che si prepara a una novità rilevante. La partenza infatti avverrà in via Fermi 400 (sempre a Cavaria) e non più dall’oratorio.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza)

4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza)

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni)

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (Cavallaro | Spalenza)

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Rossi | Bianchi)

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (Laudi | Bianchi)

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Pisani | Menegotto)