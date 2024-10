Piede d’Oro: nella nuova gara di Rodero vincono Fachini e Turriziani

Se il programma del Piede d’Oro si concluderà con la più longeva delle gare – il Cross Country dei Sette Campanili – il penultimo appuntamento è stato dedicato a una prova nuova di zecca, la Sporterapia Run – Trofeo Rodero, organizzata domenica 6 ottobre nel comune comasco al confine con il Varesotto.

La partecipazione è stata subito importante con ben 400 iscritti, 120 dei quali inseriti nelle graduatorie del Piede d’Oro. E la vittoria è andata a un atleta che per la prima volta in stagione conquista una tappa del circuito, Guglielmo Fachini dell’Atletica Arcisate.

Fachini ha portato a termine i 10 chilometri del percorso con il tempo di 38.21, un minuto di vantaggio nei confronti di Simone Carlo Prina dell’Arsaghese, bravo a difendere la piazza d’onore da Fernando Coltro del Valbossa, terzo in 39.49.

A seguire nell’ordine si sono classificati Giuseppe Bollini (Circuito Running, 41.57), Alessandro Giancane (Valbossa, 42.23), Matteo Parnisari (Arsaghese, 42.39), Fabio Rigamonti (Atl. Verbano, 42.58) e Stefano Marchioni, ottavo e primo degli atleti di casa dell’AS Sporterapia (43.11).

Arriva invece una conferma dalla graduatoria femminile: davanti a tutti c’è di nuovo Paola Turriziani dei Runners Varese (48.02) al quarto successo nel 2024; solo 14 i secondi di vantaggio su Lucia Giovanna Folino dell’AS Sporterapia, padrona di casa. Podio completato da Cinzia Lischetti (Arsaghese, 51.07) seguita da Christelle Campi (Malnate, 53.15) e da Serena Bardelli (Arcisate, 55.59).

La corsa si è disputata in una giornata tipicamente autunnale, molto fredda sino all’uscita di qualche raggio di sole nel corso dello svolgimento. Il percorso ha attraversato il Parco Valle del Lanza, con una serie di saliscendi con un differenziale positivo di quasi 200 metri totali. Il punto più alto e panoramico è stato quello della

caratteristica chiesa di San Maffeo e il tracciato ha riscosso successo nonostante la durezza.

Come accennato quindi, la prossima – e ultima – gara del Piede d’Oro sarà la 110a edizione dei “7 Campanili” di Cavaria con Premezzo del 20 ottobre grazie all’organizzazione dell’Asd “Centro della Gioventù Cavaria”. L’ultimo atto stagionale sarà quindi la cerimonia di premiazione fissata per il 17 novembre.

PIEDE D’ORO 2024 – IL CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10 (S. Marcolli | M. Dani)

5 maggio: Malnate – Città di Malnate (S. Marcolli | M. Dani)

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (S. Marcolli | M. Dani)

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio (S. Marcolli | P. Turriziani/S. Gussoni)

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (F. Coltro | P. Turriziani)

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (L. Ferraro | I. Bianchi)

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (G. Fachini | I. Bianchi)

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena (S. Marcolli | I. Bianchi)