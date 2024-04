Il quarto appuntamento di “Ecosistema Valle del Lanza” è con il birdwatching

Quarto appuntamento con Ecosistema Valle del Lanza. Dopo aver parlato del piombo nelle munizioni da caccia e dell’impatto che ha su avifauna e ambiente, domenica 7 aprile con Alessandro Berlusconi, ornitologo e ricercatore universitario, si passeggerà lungo il fondovalle del PLIS fino al confine con la Svizzera e al colle di San Maffeo osservando e chiacchierando dell’avifauna del Parco.

Per garantire la migliore riuscita dell’attività, l’iscrizione è obbligatoria su https://insubriparksturismo.eu

Informazioni tecniche

Il ritrovo per l’escursione è a Rodero, presso il parcheggio della vecchia stazione della ferrovia Valmorea, alle ore 8:20. Sarà indispensabile indossare abiti adatti alla stagione, portare con sé borraccia e snack e documenti validi per l’espatrio in Svizzera. Consigliato essere muniti di binocolo.

Il rientro è previsto per le ore 12:00/12:30.

L’iscrizione è obbligatoria e i posti limitati per consentire la miglior partecipazione all’attività.