“Renzo Chiesa/Chiesa Renzo”: a Glocal DOC un docufilm che racconta 50 anni di musica con un fotografo leggendario

Un ragazzo di 17 anni che entra al Piper di Milano con la macchina fotografica di famiglia e immortala Jimi Hendrix: così comincia la storia di Renzo Chiesa, il fotografo che ha saputo fermare la musica in un’immagine. A lui è dedicato Renzo Chiesa / Chiesa Renzo, il documentario diretto da Paolo Boriani che sarà proiettato mercoledì 5 novembre alle 21.00 al MIV – Multisala Impero di Varese, nell’ambito del Festival Glocal DOC 2025. Saranno presenti il regista Paolo Boriani e il fotografo Renzo Chiesa. La serata è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

Renzo Chiesa / Chiesa Renzo racconta un tempo che “non c’è più, o sta per perdersi”: quello della fotografia analogica, della pellicola e della camera oscura. Il film è un viaggio poetico e visivo attraverso cinquant’anni di storia della musica, vista dall’obiettivo di un maestro che ha ritratto i più grandi artisti del Novecento – da Jimi Hendrix ai Rolling Stones, da Ray Charles a Miles Davis, da Nina Simone a Frank Zappa, fino a Lucio Dalla, De Andrè, Guccini, Mina, Celentano, Jannacci e Demetrio Stratos. Come ha scritto Paolo Boriani nella nota di regia, “Glocal, cioè un particolare che si fa universale, è ciò che è accaduto a Renzo Chiesa: partendo da Milano, ha saputo raccontare il mondo intero con un’immagine”.

Nel documentario, prodotto da Bloom Media House con le musiche di Giuliano Dottori, la macchina da presa attraversa archivi e ricordi, concerti e volti: un mosaico di luce e pellicola che restituisce la forza di un’arte capace di rendere eterno l’istante. Chiesa stesso accompagna lo spettatore in questo percorso, tra le sue immagini più iconiche e le storie dietro ogni scatto. La celebre copertina “Dalla” del 1980 diventa il simbolo di un’epoca, ma anche il segno di un mestiere che, pur cambiando strumenti, continua a interrogarsi sul senso del tempo e della memoria.