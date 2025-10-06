Rissa sul lungolago a Luino: ferito un giovane con un’arma bianca

Una rissa che finisce con un giovane portato in ospedale in codice giallo. È successo poco dopo la una nella notte tra sabato e domenica scorsi a Luino.

Tra via Dante e piazza Libertà due gruppi di giovanissimi si sono fronteggiati. Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e uno è stato trasportato al Confalonieri.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione radiomobile di Luino che hanno individuato e fermato tre giovani di origine marocchina.

A commentare la rissa l’onorevole Andrea Pellicini che ha definito la rissa un “fatto intollerabile”. Secondo quanto riportato dal deputato di Fratelli d’Italia, pare che uno dei giovanissimi fermati fosse armato con un coltello tipo machete con cui ha ferito a un braccio un minorenne italiano trasportato poi all’ospedale di Luino.

Pellicini ha invocato maggiori controlli da parte di tutte le forze dell’ordine, compresi gli agenti della locale di Luino.

La stessa notte, anche a Varese un’aggressione in via della Brunella a Varese ha provocato il ferimento di un giovane di 24 anni trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo. Indaga la Questura di Varese.