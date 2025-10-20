Sesto Calende inaugura la stazione e-bike sul Ticino con una pedalata

In piazza Guarana l’apertura della nuova stazione di ricarica e-bike sarà accompagnata da un tour gratuito in bici lungo il fiume con le guide di #VareseDoYouBike

La mobilità dolce e sostenibile incontrano il piacere della scoperta del territorio: sabato 25 ottobre 2025 a Sesto Calende, in piazza Guarana, sarà inaugurata la nuova stazione di ricarica per e-bike, un servizio promosso dalla Città di Sesto Calende con il supporto della Camera di Commercio di Varese e del programma “Futuro Impresa Territorio”.

L’appuntamento, fissato per le ore 15:30, sarà accompagnato dalla partenza del tour gratuito Lungo il fiume, dentro la storia, un percorso in mtb, gravel o bici da strada, guidato da accompagnatori certificati del circuito di Camera di Commercio #VareseDoYouBike.

L’iniziativa ha come obiettivo riscoprire il paesaggio del fiume Ticino, in una combinazione tra natura e memoria locale. L’itinerario unisce infatti le storie, le tradizioni e le curiosità del territorio lungo il fiume azzurro, «per con occhi nuovi un ambiente che non smette mai di sorprendere».

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione tramite il sito www.varesebikeguide.it, via mail a biblio@comune.sesto-calende.va.it o chiamando il numero 0331 928160. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.