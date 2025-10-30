Si ribalta a Saronno con l’auto: donna di 33 anni finisce in ospedale

Incidente stradale a Saronno nella prima mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, in via Giosuè Carducci. Intorno alle 7.20 una donna di 33 anni è rimasta coinvolta in un ribaltamento con la propria auto, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese e i soccorritori del 118, attivati dalla centrale operativa del 118 di Milano. L’equipaggio della Croce Rossa di Saronno, giunto con un’ambulanza di base, ha prestato i primi soccorsi alla conducente, che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata hanno comportato lievi rallentamenti al traffico nella zona, ma la circolazione è tornata regolare nel giro di poco tempo grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei Carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica del ribaltamento e verificare se siano coinvolti altri veicoli o se l’episodio sia da ricondurre a una perdita di controllo da parte della conducente.