Soccorsi in casa in piazza Risorgimento a Gallarate
Polizia, carabinieri e soccorritori sanitari sono intervenuti nella piazza all'ingresso di Gallarate per una persona in stato di agitazione
Una persona in stato di agitazione è stata soccorsa in casa a Gallarate, in piazza Risorgimento.
L’intervento, con la presenza di forze dell’ordine e 118, ha suscitato una certa curiosità in chi passava in zona: si è trattato di una persona che era in stato di agitazione, nella sua abitazione all’interno della corte popolare sul lato verso via Foscolo.
Al di là di difficoltà di comunicazione con chi chiamava al telefono e con la persona coinvolta, l’intervento si è concluso poi senza difficoltà: l’uomo è stato portato in ospedale, in psichiatria.
