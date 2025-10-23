Storie e creatività tra Memorie del legno e burattini forchettini ad Angera

Arte e impegno sociale si uniscono per un pomeriggio speciale aperto a grandi e piccine sabato 25 ottobre dalle ore 15.30 al Centro ricreativo Adamo Grossi di Angera. La rassegna “Comunità in arte per tutti” propone per l’occasione la lettura animata “Memorie del legno” a cura degli attori della Compagnia Roggero.

A seguireuna merenda per tutti i partecipanti e un laboratorio creativo e divertente di burattini “forchettini”.

L’indomani la rassegna si sposta a Busto Arsizio per lo spettacolo conclusivo al Teatro Sant’Anna.

Come per tutti i precenti eventi della rassegna Comunità in arte per tutti, la partecipazione è ad accesso libero e gratuito.

Sarà però possibile per il pubblico lasciare delle donazioni a favore del Fondo Angelo Rizzi per il sostegno a progetti sociali e culturali locali che trasformano la memoria in azioni concrete di bene.

Il ricavato dell’iniziativa sarà raddoppiato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, nell’ambito del progetto “30 giorni per donare”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@amaltheatro.org oppure telafonando al 335 8771173, indicando cognome e numero di persone (adulti e bambini).