Busto Arsizio
Sacco vuoto sacco pieno è lo spettacolo in scena al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio
Lo spettacolo della compagnia L’Asino che vola chiude domenica 26 ottobre alle ore 17 la rassegna di raccolta fondi Comunità in arte per tutti
La rassegna “Comunità in arte per tutti” si chiude domenica 26 ottobre alle ore 17 al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio con lo spettacolo teatrale “Sacco vuoto sacco pieno” a cura della Compagnia “C’è un asino che vola” di Castellanza.
Protagonisti sono attore e burattino: Pepe e Ciro. I due poveri contadini sono perseguitati da una fame atavica e da una moglie e sorella avida e taccagna, si trovano a dover combattere contro il famigerato “Mostro Pizzone”, un losco figuro di dubbia provenienza. Il malvagio, in cambio di una fantomatica “protezione”, pretende parte del loro raccolto.
I due poveri amici, ingenui ed “ignorantotti”, grazie alla loro scaltrezza popolana e ad un po’ di incoscienza riescono a smascherare il malvivente e a svelare l’arcano mistero.
Lo spettacolo comico vuole sensibilizzare i più piccoli al rispetto della legalità contro qualsiasi tipo d’ingiustizia. Soprusi che spesso iniziano in tenera età con piccoli atti di “bullismo” a danno dei più deboli e che, con il passare del tempo, possono diventare veri e propri episodi di violenza compiuti da esperti delinquenti senza scrupoli. I temi trattati sono dunque quelli della prevaricazione, dell’ingiustizia e dell’omertà
Come per tutti i precenti eventi della rassegna Comunità in arte per tutti, la partecipazione è ad accesso libero e gratuito.
Sarà però possibile per il pubblico lasciare delle donazioni a favore dei fondi Angelo Rizzi e Don Guanella, impegnati nel sostegno a progetti sociali e culturali locali.
Il ricavato dell’iniziativa sarà raddoppiato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, nell’ambito del progetto “30 giorni per donare”.