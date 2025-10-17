Spettacolo e laboratorio di burattini per bambini a Casa Don Guanella di Ispra

Un pomeriggio di eventi per bambini e famiglie anima gli spazi di Casa Don Guanella a Barza di Ispra domenica 19 ottobre per promuovere cultura e moltiplicare le donazioni a sostegno del Fondo Angelo Rizzi e del Fondo Don Guanella, entrambi impegnati con progetti sociali e culturali sul territorio.

Questo è lo spirito di “Comunità in arte per tutti!”, l’iniziativa promossa dalle due realtà per il mese di ottobre nell’ambito del progetto “30 giorni per donare” dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che raddoppia i fondi raccoldi in quest periodo.

Il pormeriggio di domenica 19 ottobre a Casa Don Guanella parte alle ore 14:30 con il Laboratorio creativo “Burattini” a cura della Compagnia Roggero di Angera.

A seguire, alle ore 16, gli attori della compagnia teatrale Oblò di Tradate porteranno in scena lo spettacolo Il segreto del bosco.

Gli eventi di Comunità in arte per tutti proseguono il fine settimana successivo ad Angera, sabato, e a Busto Arsizio domenica.

Il primo appuntamento è per sabato 25 ottobre al Centro Anziani di Angera alle ore 15.30 con la lettura animata “Memorie del legno” a cura della Compagnia Roggero che poi guiderà i partecipanti in un laboratorio crearivo per dare vita a nuovi “Burattini” della Compagnia Roggero di Angera

Infine domenica 26 ottobre alle ore 17 il Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio ospiterà lo spettacolo teatrale “Sacco vuoto sacco pieno” a cura della Compagnia “C’è un asino che vola” di Varese.Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.

Il ricavato delle donazioni raccolte durante le iniziative sarà devoluto ai fondi Angelo Rizzi e Don Guanella, impegnati nel sostegno a progetti sociali e culturali locali.