Tanti enigmi per ragazzi ad Halloween alla Biblioteca di Samarate

La settimana più spaventosa dell’anno si conclude alla Biblioteca a Samarate con un evento di Halloween ricco di misteri da risolvere

Venerdì 31 ottobre 2025 ragazzi e ragazze in costume, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, potranno mettere ala prova il proprio coraggio con delle Escape Game al cardiopalma: una biblioteca, tanti enigmi da risolvere, tempo limitato, un solo modo per scappare!

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria contattando la biblioteca e indicando l’orario preferito tra i quattro turni di un’ora ciascuno a partire dalle ore 17 sino alle 20.

Per prenotazioni e maggiori informazioni contattare la biblioteca di Samarate allo 0331720252 durante gli orari di apertura oppure scrivere una mail a biblioteca@comune.samarate.va.it.