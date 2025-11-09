A8 Milano-Varese: chiusure notturne per lavori tra D08 e Solbiate Arno/Albizzate

Sulla A8 Milano-Varese, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 novembre, dalle 22.00 alle 5.00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in direzione Varese. La misura si rende necessaria per consentire lavori di posa cavi.

Contestualmente saranno chiuse entrambe le direzioni dello svincolo di Cavaria, sia verso Milano sia verso Varese, e il ramo della D08 che immette in A8 verso Varese.

Le deviazioni previste:

Per la chiusura del tratto D08–Solbiate Arno Albizzate verso Varese: si consiglia di anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla SS341 e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. In alternativa, chi prosegue oltre Gallarate sarà deviato obbligatoriamente sulla D08, con uscita a Besnate (km 4+000) e rientro in A8 da Solbiate, via SP26.

Per l’entrata di Cavaria verso Varese: utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Per l’entrata di Cavaria verso Milano: imboccare l’autostrada da Gallarate.

Per la chiusura del ramo D08/A8 verso Varese: anticipare l’uscita a Besnate (km 4+000), proseguire su SP49, SP26 e SS341 verso Solbiate e rientrare in A8. In alternativa, seguire le indicazioni per Milano, uscire a Gallarate e da lì percorrere la SS341 verso Varese, rientrando a Solbiate.

I lavori rientrano nell’ambito della manutenzione infrastrutturale e saranno realizzati nella fascia oraria notturna per ridurre i disagi alla circolazione.