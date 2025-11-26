Ciclista investito in via Marconi a Carnago

Incidente nella prima mattina di oggi, mercoledì, poco dopo le 7, a Carnago. Un ciclista di 40 anni è stato investito mentre percorreva via Guglielmo Marconi, in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Varese con un’ambulanza di base. L’uomo, cosciente e con traumi lievi, è stato assistito in codice verde.

Attivati anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’investimento.