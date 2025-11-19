Due iniziative a Venegono Superiore per dire no alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Venegono Superiore sono in programma due appuntamenti distinti ma uniti dallo stesso obiettivo: sensibilizzare, riflettere e promuovere una cultura del rispetto attraverso arte, scuola e partecipazione civile.

Il primo appuntamento è in programma sabato 23 novembre alle 16.30 nella Sala Consiliare del Comune. In scena lo spettacolo “Io non posso sbagliare”, una lettura scenica sotto forma di performance teatrale a cura della compagnia Intrecci Teatrali. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco di Venegono Superiore.

Attraverso parole e musica, lo spettacolo affronta il tema del femminicidio e il significato profondo della parola amore, che – come sottolineano gli organizzatori – non può trasformarsi in possesso né in diritto sulla vita dell’altro. Al termine è previsto un momento conviviale con aperitivo.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 27 novembre alle 20.30 nell’Aula Magna del plesso scolastico Ferrarin. Protagonisti saranno i docenti e gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Marconi che presenteranno un momento di riflessione dal titolo “L’amore non fa lividi”.

Una serata dedicata alla consapevolezza e all’educazione, che nasce proprio dal lavoro fatto in classe per approfondire il tema della violenza sulle donne attraverso parole, immagini e pensiero critico.