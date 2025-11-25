Eletti i sedici consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Sesto Calende

Chiuse le elezioni, gli studenti delle scuole di Sesto Calende hanno scelto i 16 nuovi consiglieri che comporranno il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del 2025/2026.

Le elezioni si erano svolte il 27 ottobre scorso. Durante la tornata elettorale, bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche e paritarie della città hanno presentato discorsi e cartelloni illustrativi, in un clima di forte entusiasmo, partecipazione e senso civico.

In due classi si è reso necessario un ballottaggio per parità di voti. Nel complesso, si sono candidati 47 bambini e bambine delle scuole primarie e 30 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado.

I Consiglieri eletti

Scuole Primarie

Elettra Zonca – 4A, Primaria Ungaretti

Davide Rendina – 4B, Primaria Ungaretti

Aurora Amatulli – 5A, Primaria Ungaretti

Samuele Sica – 5B, Primaria Ungaretti

Gael Corini Sanchez – 4, Primaria Matteotti

Emanuele Raspanti – 5, Primaria Toti

Johann Berlingieri – 4A, Primaria Merici

Chiara Cassissa – 4B, Primaria Merici

Riccardo Filippi – 5A, Primaria Merici

Scuole Secondarie di I grado

Thomas Biasin – 1A, secondaria I grado Bassetti

Tommaso Tosi – 1B, secondaria I grado Bassetti

Denny Migliarino – 1C, secondaria I grado Bassetti

Tommaso Ribolzi – 1D,secondaria I grado Bassetti

Aurora Sanneris – 1E, secondaria I grado Bassetti

Gabriele Fiocco – 1A, secondaria I grado Capé

Leonardo Ariotto – 1B, secondaria I grado Capé

I primi passi del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Tutti i consiglieri si sono visti nel pomeriggio del 25 novembre, per conoscersi di persona, rinfrescare i compiti del Ccr, le procedure e per farsi un’idea in merito alle candidature a Sindaco.

Sabato 29 novembre alle 10:00, in sala Consiliare, si terrà il loro primo consiglio comunale, presieduto dal consigliere più anziano, in cui avverrà – a voto segreto – l’elezione del Sindaco o la Sindaca.

La proclamazione vera e propria, invece, avverrà al primo consiglio comunale (degli adulti), ad opera del sindaco Betta Giordani, che consegnerà al sindaco eletto del Ccr, la fascia tricolore.

I compiti del Ccr

Tra i compiti dei consiglieri, che si faranno portavoce di tutti gli alunni delle proprie classi, ci sono quelli di proporre idee, punti di vista e iniziative su tematiche che riguardano la vita della comunità (art. 6 del regolamento).

Potranno occuparsi di ambiente e territorio – cultura, spettacolo e tempo libero – sport e benessere – sicurezza e inclusione sociale – scuola – cittadinanza attiva, partecipazione e aggregazione – informazione e comunicazione e qualsiasi altro argomento ritengano di loro interesse.

Potranno interpellare gli assessori per avere chiarimenti in merito ai temi di cui tratteranno e potranno anche costituire commissioni per progetti specifici, coinvolgendo anche gli alunni delle loro classi.

Sono inoltre chiamati, in particolare il Sindaco ma non solo, a partecipare alle manifestazioni ed eventi istituzionali della Città di Sesto Calende.

L’amministrazione comunale di Sesto Calende ha ricordato l’importanza del ruolo di tutti i professori che fanno parte del Comitato di coordinamento e che hanno supportato i bambini e ragazzi. Inoltre, il Ccr sarà accompagnato e stimolato anche da due educatori della cooperativa L’Aquilone.