Grave incidente a Sangiano: motociclista 18enne in codice rosso
Vista la gravità delle condizioni del ragazzo, il personale medico ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese
Un motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.40 lungo la Strada Provinciale 32 a Sangiano, nel tratto urbano noto come via Carlo Alberto. Si tratta di una via particolarmente trafficata, soprattutto negli spostamenti tra il lago di Varese e il lago Maggiore.
Secondo le prime informazioni, il giovane stava percorrendo la provinciale quando è avvenuto l’impatto con un’automobile. La dinamica dello scontro non è ancora chiara e sarà ricostruita dalle forze dell’ordine giunte sul posto, tra cui i Carabinieri di Luino e la Questura di Varese.
Immediatamente allertati i soccorsi: un’ambulanza e l’elisoccorso del 118 sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Vista la gravità delle condizioni del ragazzo, il personale medico ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove il diciottenne sarebbe attualmente ricoverato in prognosi riservata.
Gli agenti stanno ora lavorando per chiarire le cause del sinistro e raccogliere testimonianze utili alla ricostruzione dell’accaduto.
