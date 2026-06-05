Occhio al mosaico rende la scuola più bella a Leggiuno e Sangiano

Il mese di maggio ha rappresentato il momento conclusivo e più significativo del progetto “Per una scuola più bella… Occhio al mosaico”, promosso da Il Pargolario APS nell’anno scolastico 2025-2026. Obiettivo dell’iniziativa era valorizzare gli spazi scolastici attraverso percorsi artistici partecipati che coinvolgono direttamente gli alunni, sotto la guida del maestro mosaicista Andrea Sala, in arte Arend.

Grazie alla collaborazione delle Amministrazioni Comunali, dell’Istituto Comprensivo Frattini di Caravate, degli insegnanti e delle famiglie, gli studenti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi all’arte musiva, sperimentando creatività, manualità, senso di appartenenza e lavoro di squadra.

Leggiuno: l’arte come memoria e appartenenza

L’11 maggio scorso, presso la Scuola Primaria “L. Riva” di Leggiuno, si è svolta la cerimonia di presentazione

dei mosaici realizzati dagli alunni di tutte le classi nell’ambito del progetto finanziato dall’Amministrazione

Comunale.

Dopo il taglio del nastro e la rimozione dei drappi che coprivano i cancelli d’ingresso, i lavori si sono mostrati

in tutta la loro bellezza artistica, collocati sopra le tre porte della loggia di ingresso della scuola.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come i mosaici rappresentino una testimonianza concreta del valore della creatività, dell’impegno e della collaborazione, elementi indispensabili per costruire una comunità più coesa e un futuro migliore.

L’edificio scolastico di piazza Marconi è oggi impreziosito da simboli nei quali ogni alunno potrà riconoscersi e ritrovare una parte della propria storia. Anche quando il percorso scolastico porterà altrove, quei mosaici continueranno a rappresentare un legame con la propria scuola primaria e con le esperienze vissute insieme.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di fermarsi ad osservare queste opere d’arte che arricchiscono il

patrimonio pubblico locale e testimoniano il talento, l’impegno e l’entusiasmo dei bambini che le hanno realizzate.

Sangiano: il territorio racconta la pace

Mercoledì 28 maggio, in occasione della festa di fine anno scolastico della Scuola Primaria “G. Besozzi” di Sangiano, sono stati inaugurati i nuovi mosaici realizzati dagli alunni delle classi III, IV e V.

Il progetto, finanziato dal Comune di Sangiano, ha coinvolto gli alunni in un’esperienza creativa e partecipata.

I bambini hanno preso parte attivamente a tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione alla posa delle tessere, scoprendo una tecnica artistica antica e affascinante e sperimentando il valore della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Le nuove opere si inseriscono in continuità con il mosaico già realizzato negli anni precedenti e raccontano il territorio di Sangiano attraverso immagini, simboli e riferimenti riconoscibili dalla comunità locale. Gli alunni hanno scelto di rappresentare elementi caratteristici del luogo in cui vivono, rafforzando il senso di appartenenza e la conoscenza delle proprie radici.

Questi soggetti sono stati reinterpretati alla luce del tema della pace, filo conduttore della festa di fine anno scolastico, dando vita a una narrazione che unisce identità territoriale, dialogo, rispetto e convivenza.

Il risultato è un’opera corale che testimonia come la valorizzazione del territorio e la costruzione di una cultura della pace possano procedere insieme, partendo proprio dalla scuola e dalla comunità.

I mosaici rivestono oggi completamente le colonne dell’ingresso della scuola, trasformandole in uno spazio accogliente e ricco di significato. Le opere accolgono quotidianamente alunni, insegnanti e famiglie, diventando un segno tangibile dell’impegno della comunità scolastica nella promozione dei valori di inclusione, cittadinanza attiva e rispetto reciproco.

Un progetto di comunità

L’iniziativa ha rappresentato un’importante esperienza formativa, capace di coniugare creatività, manualità e lavoro di gruppo, permettendo ai bambini di vivere in prima persona tutte le fasi di un progetto artistico condiviso e di lasciare un segno concreto e duraturo all’interno della propria scuola.

Un sentito ringraziamento va al mosaicista Andrea Sala (Arend), che con competenza e sensibilità ha guidato gli alunni lungo tutto il percorso creativo, ai volontari de Il Pargolario APS per il prezioso contributo organizzativo e operativo, alle Amministrazioni Comunali di Leggiuno e Sangiano per il sostegno garantito alle iniziative, al personale dell’Istituto Comprensivo “G. e A. Frattini” di Caravate, agli insegnanti e alle famiglie che hanno creduto nel valore educativo del progetto.

Un ringraziamento particolare è rivolto all’Ufficio Tecnico del Comune di Leggiuno e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Varese per l’attenzione e la collaborazione istituzionale dimostrate, a sostegno delle attività di valorizzazione artistica e culturale realizzate nelle scuole del territorio.

Il Pargolario APS rinnova il proprio impegno nel promuovere percorsi che uniscano arte, educazione e

cittadinanza attiva, nella convinzione che la bellezza condivisa rappresenti uno strumento prezioso per la

crescita delle nuove generazioni e per la costruzione di comunità sempre più partecipi e consapevoli.