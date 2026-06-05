Arcumeggia è borgo dipinto anche per i bambini della primaria di Caravate

Arcumeggia, Borgo dipinto e… non solo è l’iniziativa educativa e culturale rivolta agli alunni della scuola primaria di Caravate dell’Istituto Comprensivo Frattini.

Il progetto, nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Valcuvia, ha accompagnato i bambini alla scoperta di Arcumeggia, celebre Borgo dipinto situato nel cuore della Valle, noto per i suoi affreschi realizzati da importanti artisti nazionali e internazionali a partire dagli anni Cinquanta.

Attraverso visite guidate, attività laboratoriali ed esperienze immersive, gli alunni hanno potuto conoscere la storia del borgo, le sue tradizioni e il valore dell’arte come strumento di identità e comunità.

Le giornate progettuali si sono articolate visite accompagnate dai volontari della Pro Loco di Arcumeggia, la scoperta del Museo Cerini, attività presso la fattoria didattica Terra Incantata e laboratori artistici dedicati alla tecnica dell’affresco, realizzati in collaborazione con la restauratrice Irene Cornacchia di Arti Decorative di Laveno Mombello.

L’iniziativa ha offerto ai più piccoli un’esperienza concreta di educazione al patrimonio culturale e ambientale, promuovendo la conoscenza del territorio attraverso attività capaci di unire creatività, manualità e partecipazione.

L’associazione Il Pargolario, promotrice dell’iniziativa, desidera ringraziare il Comune di Caravate e la Comunità Montana delle Valli del Verbano per il sostegno e la collaborazione istituzionale dimostrati nella realizzazione del progetto, nonché Colacem S.p.A. per il contributo economico che ha consentito di sostenere e rendere accessibile a studenti e famiglie l’iniziativa e più in generale a tutti gli enti, soggetti, professionisti e volontari coinvolti che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività.