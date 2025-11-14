“La speranza della pace in Terra Santa”: incontro a Gallarate con voci da Gerusalemme

“La situazione della popolazione di Gaza ha ferito la coscienza di molti, perché nel cuore di ciascuno abita il desiderio della giustizia e della pace. Purtroppo questo desiderio positivo si riduce spesso a una buona intenzione, confusa nelle prospettive e quindi facilmente strumentalizzabile.

Ma la pace esige di essere costruita ogni giorno, cominciando dal basso, iniziando cioè a viverla là dove si è, perfino in contesti di guerra, a!nché innervi con le opere il tessuto sociale e diventi cultura, fino a investire le relazioni tra Stati”.

È questa la premessa che ha portato a un momento di riflessione e confronto sulla situazione in Medio Oriente che si terrà a Gallarate martedì 18 novembre 2025. L’incontro, dal titolo “La speranza della pace in Terra Santa”, si svolgerà alle ore 21:00 al Cinema Teatro delle Arti di via Don Minzoni 5.

Promosso da Comunione e Liberazione in collaborazione con il Centro Culturale Tommaso Moro e la Comunità Pastorale Madonna della Speranza, l’appuntamento nasce dal desiderio di non rimanere indifferenti davanti al dramma umanitario che si consuma a Gaza e più in generale in tutta la Terra Santa.

A intervenire saranno due voci autorevoli. In collegamento video da Gerusalemme ci sarà padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. In sala, invece, Andrea Avveduto, giornalista e responsabile della comunicazione per Pro Terra Sancta. A moderare l’incontro sarà Gloria Coscia, responsabile di Comunione e Liberazione a Gallarate.

A fare da filo conduttore all’evento, le parole di Papa Leone XIV – «Da cristiani, oltre a sdegnarci, ad alzare la voce e a rimboccarci le maniche, che cosa possiamo fare?» – e quelle del cardinale Pizzaballa: «Non serve schierarsi o dividersi, siamo già bravissimi noi a farlo qui. Voi mostrateci che si può vivere insieme».

L’incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero.