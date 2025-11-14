Varese News

“La speranza della pace in Terra Santa”: incontro a Gallarate con voci da Gerusalemme

Si terrà a martedì 18 novembre alle ore 21:00 al Cinema Teatro delle Arti di via Don Minzoni 5. L'incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero

Pellegrini della Fondazione Ambrosianeum in Terra Santa

“La situazione della popolazione di Gaza ha ferito la coscienza di molti, perché nel cuore di ciascuno abita il desiderio della giustizia e della pace. Purtroppo questo desiderio positivo si riduce spesso a una buona intenzione, confusa nelle prospettive e quindi facilmente strumentalizzabile.
Ma la pace esige di essere costruita ogni giorno, cominciando dal basso, iniziando cioè a viverla là dove si è, perfino in contesti di guerra, a!nché innervi con le opere il tessuto sociale e diventi cultura, fino a investire le relazioni tra Stati”.

È questa la premessa che ha portato a un momento di riflessione e confronto sulla situazione in Medio Oriente che si terrà a Gallarate martedì 18 novembre 2025. L’incontro, dal titolo “La speranza della pace in Terra Santa”, si svolgerà alle ore 21:00 al Cinema Teatro delle Arti di via Don Minzoni 5.

Promosso da Comunione e Liberazione in collaborazione con il Centro Culturale Tommaso Moro e la Comunità Pastorale Madonna della Speranza, l’appuntamento nasce dal desiderio di non rimanere indifferenti davanti al dramma umanitario che si consuma a Gaza e più in generale in tutta la Terra Santa.

A intervenire saranno due voci autorevoli. In collegamento video da Gerusalemme ci sarà padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. In sala, invece, Andrea Avveduto, giornalista e responsabile della comunicazione per Pro Terra Sancta. A moderare l’incontro sarà Gloria Coscia, responsabile di Comunione e Liberazione a Gallarate.

A fare da filo conduttore all’evento, le parole di Papa Leone XIV – «Da cristiani, oltre a sdegnarci, ad alzare la voce e a rimboccarci le maniche, che cosa possiamo fare?» – e quelle del cardinale Pizzaballa: «Non serve schierarsi o dividersi, siamo già bravissimi noi a farlo qui. Voi mostrateci che si può vivere insieme».

L’incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero.

Roberta Bertolini
roberta.bertolini@varesenews.it

Pubblicato il 14 Novembre 2025
